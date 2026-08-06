媒體調查：英情報機關軍情六處 獲歐洲同業最高評分

根據一項調查，來自歐洲25個國家約60名受訪從業人員認為，歐洲各情報安全機關之中，英國「軍情六處」（MI6）整體能力最佳，可謂歐洲最強大的對外情報機關。

這項調查由法國新聞雜誌L’Express執行，為期3個月。英國「泰晤士報」（The Times）近日發自巴黎的報導提到，歐洲情報單位尤其肯定MI6在各國高階人士和菁英階層「布建內線」的能力，包括在俄羅斯、伊朗和中國。

2022年2月俄烏戰爭全面爆發，而在這之前幾個月，英國曾率先警告烏克蘭，俄羅斯很有可能即將發動全面軍事侵略。

根據這項歐洲情報機關同業意見調查，排名第一的MI6總得分為251分，大幅領先排名第2、總得分169分的法國對外安全總局（DGSE）。

排名第3的則是荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）、情報與安全總局（AIVD），總分為97。排名第4至第10依序為烏克蘭（77分）、德國（62分）、瑞典（40分）、挪威（34分）、愛沙尼亞（27分）、波蘭（22分）、丹麥（16分）。斯洛伐克則在全歐榜單敬陪末座。

曾在美國中央情報局（CIA）擔任海外情報站站長的葛瑞里克（Robert Gorelick）告訴L’Express，歐洲目前最強大的情報安全機關，就在英國。

一名前DGSE首長則表示，英國人懂得「放長線釣大魚」，可以花10年培養情報來源，這一點「與俄羅斯人有相似之處」。此外，對於各種「不光彩手段」，英國人深諳其中奧妙。

另一名前DGSE高階人員提到，英國有長久的帝國、殖民以及與其他強權競逐的歷史，這是英國情報活動發展的重要背景因素。

CIA前歐洲和歐亞地區行動總監葛夫（Ralph Goff）指出，在烏克蘭事務方面，英國人居於領先地位，美國則「緊隨其後」。

在這項同業意見調查排名第4、領先多數歐洲國家的烏克蘭，其情報機關被一名歐洲情報單位現任首長形容為極有潛力成為歐洲版摩薩德（Mossad）。Mossad是以色列對外情報機關，多年來以善於暗殺、顛覆破壞等「特殊秘密行動」的形象廣為人知。

烏克蘭情報機關以「足智多謀」、創新與創造能力，以及勇於冒險的精神獲他國同業肯定。

根據報導，排名在烏克蘭之後的德國聯邦情報局（BND），雖然在許多同業眼中是笨重的官僚機器，但對全球議題的分析能力仍獲同業肯定。

一名前瑞士情報機關首長形容BND人員比較像是「智庫研究員」，而非情報人員。整體而言，BND是以分析能力，而非情報能力取勝。