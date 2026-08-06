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馬來西亞跨境運毒案增 反毒警鐘再響家園防線拉警報

中央社／ 吉隆坡6日專電
馬來西亞近期發生跨境運毒案件，政府強化航空安全及邊境查緝，防堵販毒集團利用航空運輸從事跨境犯罪。圖為吉隆坡國際機場第一航廈出境大廳。中央社
馬來西亞近期發生跨境運毒案件，政府強化航空安全及邊境查緝，防堵販毒集團利用航空運輸從事跨境犯罪。圖為吉隆坡國際機場第一航廈出境大廳。中央社

短短一週內，多起涉及馬來西亞人的跨境運毒案接連曝光，再度敲響國家反毒警鐘，不僅凸顯跨國販毒集團近年持續擴張網絡，也讓邊境管理、航空安檢及社會治安面臨大挑戰。

● 大馬成毒品轉運據點

大馬位處東南亞交通樞紐，北鄰泰國、南近新加坡等多個國家，近年持續遭跨國販毒集團利用作為毒品轉運站，透過海、陸、空運輸管道，將毒品轉運至印尼、新加坡及菲律賓等第三國，也使跨境販毒網絡漸趨活躍。

武吉阿曼毒品犯罪調查部總監胡笙（Hussein）表示，大部分跨國販毒集團來自馬來西亞北部鄰近國家，並以大馬作為毒品中繼站，再轉運至區域其他國家銷售。

警方統計也顯示，跨國販毒活動規模持續擴大。今年上半年，馬來西亞掃蕩178個販毒集團、搗毀35座毒品加工廠，逮捕441名犯罪嫌疑人，查獲各類毒品近46噸。

販毒集團過去多透過俗稱「老鼠路」（Rat Lanes）的非法邊境走私毒品。這些未經正式管制的通道多分布於馬泰邊境及偏遠地區，遭不法集團利用規避邊境查緝，成為跨境販毒的重要路線之一。

近年跨國販毒手法持續翻新，除利用運毒車手及旅客外，甚至涉嫌吸收航空從業人員協助跨境運毒。近期曝光的大馬機師涉嫌運毒案，凸顯販毒集團企圖突破傳統邊境查緝，將運毒觸角延伸至航空運輸體系。

警方表示，未來將進一步導入人工智慧（AI）、無人機及其他先進科技，強化邊境巡邏、監控及執法能力，防毒品走私及非法入境活動。

● 新興毒品滲透社會

毒品一旦流入國內，影響已不再局限於跨境犯罪，而是逐漸滲透校園、社區及社會各層面，也使反毒工作從邊境查緝延伸至公共衛生與社會治理。大馬警方及國家反毒機構（AADK）近年多次示警，電子煙摻毒與新興毒品快速蔓延，青少年已成為反毒工作的重點對象。

根據內政部最新數據，每10萬大馬人中有560人涉濫用毒品，而15歲至39歲的青年群體更占涉毒個案近75%。目前監獄約8萬7000名受刑人中，約70%涉及毒品案件。

內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）也在國會答詢坦承，合成毒品已取代傳統大麻、海洛因及嗎啡，成為馬來西亞當前最主要的毒品威脅，其中以冰毒及安非他命最為普遍。

警方近年發現，販毒集團開始將冰毒液注入電子煙，甚至流入學生群體，引發執法單位高度警戒。柔佛（Johor）警方日前破獲販售含毒電子煙的販毒集團，起出市值逾馬幣1068萬令吉（約新台幣8400萬元）毒品，並發現集團透過通訊軟體接單販售。

另一方面，位於東馬沙巴（Sabah）的山打根（Sandakan）傳出疑似含毒電子煙，在學生群體間流傳，當地州議員也向警方報案，避免毒品滲入校園。

值得注意的是，大馬海關於2023年底首度查獲芬太尼（fentanyl）後，內政部近期再證實執法單位於電子煙中發現芬太尼蹤跡，顯示新興毒品持續變化，反毒工作面臨新的挑戰。

● 重刑能否遏止毒品犯罪

面對跨國販毒集團及新興毒品持續蔓延，馬來西亞仍維持嚴厲的毒品刑罰制度，藉由重刑遏止毒品犯罪。根據1952年「危險毒品法令」，販運毒品罪一旦成立，可判處死刑或終身監禁，並處鞭刑12下。馬來西亞雖已廢除強制性死刑，但法院仍可依案件情節裁量判處死刑。

大馬司法機構統計，2025年共判處15件死刑案件，其中7件涉及毒品犯罪，顯示毒品案件仍是適用最嚴厲刑罰的重要類型之一。

● 家園防線面臨考驗

然而，近年跨國販毒集團持續改變運毒模式，反毒工作除了重刑嚇阻，更須同步強化邊境管理、情報合作及社會防制。販毒手法不斷翻新，也讓馬來西亞反毒體系面臨新的考驗。

如何建構更完整的家園反毒防線，成為馬來西亞無法迴避的治理課題。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

馬來西亞 反毒 警報

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