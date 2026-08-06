她掀加拿大油氣大省獨立風暴！亞伯達10月19日公投決定下一步
加拿大油氣重鎮亞伯達省將於10月19日舉行公投，詢問民眾是否支持留在加拿大，或啟動程序，走向第二場具約束力的獨立公投。消息震動全國。亞伯達省貢獻龐大油氣收入，加拿大又正與美國陷入貿易摩擦，公投可能衝擊國家團結與經濟。
省長史密斯（Danielle Smith）強調，她希望亞伯達省續留加拿大。不過，她降低發起公投的連署門檻，又修改法律，為獨派鋪路。批評者指控她煽動民眾不滿情緒，是在進行一場政治豪賭。
該省約有500萬人，史密斯表示，已有70萬人參與支持或反對獨立的連署。
民調顯示，30%民眾支持脫離加拿大。但分析指出，部分選民可能把公投當成向聯邦政府表達不滿的機會，推高支持票。史密斯所屬的聯合保守黨選民中，更有過半支持分離。
加拿大總理卡尼（Mark Carney）批評，這場公投是「危險的虛張聲勢」，可能損害加拿大作為可靠商業夥伴的國際信譽。其他省長與商界也警告，政治不確定性可能打擊投資。
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