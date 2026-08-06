南韓酷暑威脅 李在明：更應照顧長者等弱勢族群

韓國面臨連日酷暑，政府今天召開酷暑、乾旱檢查會議，總統李在明指示，要動員所有可運用的資源，全力將損害降到最低，也要更加細心照顧獨居長者、棚戶區居民等弱勢族群。

青瓦台首席發言人姜由楨以書面簡報表示，總統李在明今天在政府首爾辦公大樓首爾狀況中心主持「酷暑、乾旱應對情況檢查會議」，氣象廳、行政安全部、保健福祉部、僱傭勞動部等相關部會首長，以及各地方政府代表皆出席，因應連日極端酷暑及以南部地區為中心持續惡化的乾旱情況。

李在明表示，「政府最重要的職責，就是守護國民的生命與安全，希望各部門研擬符合極端氣候的應對對策。」

李在明強調，要動員所有可運用的人力與資源，全力將酷暑造成的損害降到最低，並指示啟動強化版酷暑應對體系。

李在明提及，應更加細心照顧獨居長者、棚戶區居民等弱勢族群，並徹底加強管理與監督，確保建築工地、農業作業場所等戶外工作場所，落實酷暑安全基本守則；並要求加強預防措施，以減少高溫對農業、畜牧業及水產業造成的損害。

另外，針對南部地區日漸嚴重的乾旱，李在明表示，近期沒有降雨預報，因此應積極推動替代水源供應、啟動抽水設備等措施，確保供水穩定。他也提到，對於離島、山區等地區，除了緊急供水等短期措施外，也應同步推動開發替代水源等中長期供水方案。

李在明也提到有關移工暴露於酷暑環境的報導，他指出，這不僅涉及人權問題，也會對韓國的國家形象及經濟造成負面影響，因此要求農林畜產食品部及僱傭勞動部應特別重視。