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緬甸總統敏昂萊正式訪問泰國 民團批勿替軍政府背書

中央社／ 曼谷6日專電

緬甸總統敏昂萊今抵達泰國展開2天訪問，並與泰國總理阿努廷會晤，預計簽署多項合作備忘錄，並共同出席泰緬商業論壇。這是敏昂萊4月就任總統後，尋求深化區域外交的重要行程，但此行也引發泰國民團及人權組織強烈反彈。

根據泰國政府的新聞稿，阿努廷（AnutinCharnvirakul）今天在總理府熱情歡迎敏昂萊（MinAung Hlaing）對泰國進行正式訪問。兩人隨後就促進泰緬合作交換意見，議題涵蓋解決跨境問題、能源合作、貿易便利化以及促進邊境地區的和平與穩定。

敏昂萊與阿努廷會面，此行被視為2021年緬甸軍事政變後，爭取國際政治正當性的重大一步。

敏昂萊4月在選舉後宣誓就任總統，但該選舉遭批評只是鞏固軍方統治、披上文人政府外衣的安排。

2021年2月，敏昂萊領導的軍方推翻翁山蘇姬的民選政府，西方國家對他及相關人士祭出制裁，之後爆發的抗議活動逐漸演變成一場持久內戰，超過數千名平民死亡、數百萬人流離失所。

敏昂萊近來陸續訪問中國、印度及寮國，同時與俄羅斯保持密切關係，但仍大致處於國際孤立狀態。

泰國新鮮報（Khaosod English）今天報導，16個泰國公民社會團體發表聯合聲明，反對敏昂萊正式訪問泰國，呼籲曼谷政府不要賦予緬甸軍政府「虛假的正當性」，並應與緬甸人民站在一起。

亞洲人權與勞工倡議組織（AHRLA）主任羅伯森（Phil Robertson）今天也發表聲明批評泰國政府接待敏昂萊。

他說：「總理阿努廷應該為接待敏昂萊感到羞愧，因他是一名雙手沾滿無數緬甸人民鮮血的軍官。」

羅伯森表示，敏昂萊2021年發動非法軍事政變，讓緬甸陷入內戰，數以千計民眾喪命、數百萬人流離失所，國家經濟遭到摧毀，泰國也深受其害，包括邊境詐騙園區擴張、難民持續湧入，以及跨境環境污染等問題。

他說：「泰國究竟什麼時候才會醒悟，明白敏昂萊和他的軍方同僚才是緬甸問題的核心，永遠不可能成為解方。」

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