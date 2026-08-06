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日相晤廣島原爆受害者 重申非核三原則、加速原爆症審查

中央社／ 廣島市6日綜合外電報導
日本首相高市早苗。路透
日本首相高市早苗。路透

日本廣島市今天迎來美國投下原子彈81週年的「原爆日」。首相高市早苗在廣島市與原爆受害者團體代表會面，表示將堅持「非核三原則」，並加速「原爆症」認定審查。

日本放送協會（NHK）及日本共同社報導，高市早苗在出席和平紀念儀式後，於廣島市內的飯店與7個原爆受害者團體代表會面。

會中團體代表提出幾項要求，包括希望日本能儘速簽署並批准「禁止核武器條約」，也提及受害者第二代與第三代面臨健康方面的隱憂，希望國家能負起責任調查並採取必要對策。

對此，高市早苗表示：「日本是世界上唯一在戰爭中遭受原子彈轟炸的國家，這是嚴肅且不可否認的事實。我們比任何國家都更深刻理解核武器的非人道性，並將堅持『非核三原則』。我們將以實現『無核武器世界』為目標，一步步推動相關措施。」

此外，考量到受害者高齡化，高市早苗表示將加速原爆症認定審查，同時為了傳承這段悲慘的歷史經驗，也將推進保存當時建築物與樹木的工作。

在此之前，高市早苗也造訪廣島和平紀念資料館（原爆資料館），觀看以電腦動畫（CG）重現廣島市遭原子彈轟炸瞬間的影像。

隨後，高市早苗在資料館中的供各國領袖留下簽名的芳名簿上，親筆寫下了「祈平和」（祈求和平）。

高市早苗隨後在記者會上也提到，「政府目前在政策方針上堅持『非核三原則』。」

但隨後針對預計於年末進行的「安全保障相關三文件」修訂，她則補充：「至於具體內容，目前不便置評。」

此外，高市早苗在和平紀念儀式上的致詞內容，與歷任首相的表述方式相比，亦有所變化。

高市早苗在致詞中表示：「我們堅持『非核三原則』，並肩負持續努力實現『無核武器世界』的使命。」

報導指出，近年的首相致詞多使用「將繼續堅持」、「在堅持的同時」等表達未來方向性的用語，但此次高市早苗則僅陳述現行政策。

中道改革聯合黨魁小川淳也接受採訪時，對高市早苗的致詞內容表達擔憂並指出：「提及『非核三原則』是好事，但僅停留在說明現狀，缺乏未來繼續堅持的決心。」

國民民主黨魁玉木雄一郎則表示：「我認為這只是照搬政府過往的既定方針。」

廣島 受害者 高市早苗 日本

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