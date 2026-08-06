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越南國家主席會見美太平洋司令 重申航行與飛越自由

中央社／ 河內6日專電

美國太平洋司令部司令海軍上將帕帕羅正訪問越南，昨天會見越南國家主席、越共中央總書記蘇林。兩人討論區域和國際議題，強調航行及飛越自由重要性，支持根據聯合國海洋法公約等國際法和平解決爭端。

在此之前，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和代理海軍部長高雄（Hung Cao）接連造訪越南，顯示國防合作為越美雙邊關係的重要支柱。雙方正致力以實質性和有效的方式深化全面戰略夥伴關係。

會面期間，蘇林（To Lam）高度評價美國太平洋司令部與越南間的長期合作，強調「太平洋夥伴關係」（Pacific Partnership）、「太平洋天使」（OperationPacific Angel）等由美國主導的人道主義援助或災難應變等聯合計畫。

蘇林重申，越南視美國為最重要的戰略夥伴之一，感謝美國總統川普（Donald Trump）在2026年2月出席和平委員會成立儀式期間給予的熱情接待，並再次邀請川普正式訪問越南，出席2027年亞洲太平洋經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議。

7月30日，美國核動力航空母艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）在越南停靠。這是自越南戰爭結束以來的第4次，也是自1995年兩國恢復外交關係以來，在越南停留時間最長的一次，標示兩個昔日宿敵關係已徹底轉變。

國防和安全合作為兩人談話重點，蘇林對雙邊近期積極進展表示歡迎。在討論區域和國際問題時，雙方強調維護和平、安全、保障，以及航行及飛越自由的重要性，同時支持根據國際法，特別是1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）和平解決爭端。

帕帕羅（Samuel Paparo）則感謝越南成為首批加入和平委員會倡議的國家，重申美國高度重視推動與越南的關係，強調自由、開放和安全的印太地區願景，並重申美國致力於加強與東協（ASEAN）的關係。

帕帕羅同意越南進一步推進雙邊關係的提議，並承諾美國太平洋司令部將繼續與越南密切合作，實施人道援助、救災和海上執法能力建設方案。

雙方會面另一重點則為貿易與關稅。蘇林表示，他與川普一樣，希望儘早完成互惠貿易協定談判的觀點，並呼籲美方盡快結束301條款調查。

「301條款關稅」是美國用來懲罰「不公平貿易行為」的法律工具，美國貿易代表署（USTR）今年7月24日正式對越南等60個經濟體實施301條款關稅，對越南展開強迫勞動、產能過剩及智慧財產權的3項獨立調查。

強迫勞動部分的調查已告段落，並直接促成7月24日起生效的額外12.5%關稅。產能過剩與智慧財產權的調查仍在持續進行中。

蘇林表示，他相信越美關係將繼續以穩定、實質的方式發展，為亞太地區的共同繁榮作出貢獻。

越南地理位置接近中國，占戰略要地，對美國地緣政治而言至關重要。無論是商業水道或是阻止北京南海擴張，越南都不可或缺。

越南向來尋求外交政策的謹慎平衡，採多邊結盟，不願在美中強權二元對立中站邊，因此成為許多國家青睞的海軍停靠站。除美國軍艦外，也曾接待來自中國、俄羅斯、印度、澳洲、日本、印尼的海軍艦艇。

越南 蘇林 和平

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