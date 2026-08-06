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東京大學網頁嵌入「六四天安門」 教授被處停職3天

中央社／ 東京6日專電

日本東京大學2024年爆出部分官網頁面原始碼被嵌入「六四天安門」等中國網路敏感關鍵字，疑似利用中國網路審查機制，阻止中國學生取得招生資訊。事件曝光後，東京大學展開內部調查。校方4日宣布，涉案的60多歲教授遭處停職3天的懲戒處分。

產經新聞報導，東京大學4日公布的懲戒處分中，一名60多歲教授因在所屬專攻及研究室網站的原始碼中嵌入不適當文字，遭到停職3天的懲戒處分，處分自7月29日生效。

日媒在2024年12月相繼爆出，有人在2024年3月向東大校方檢舉，稱學校某研究所招生資訊的網頁原始碼被嵌入「六四天安門」。校方在懲戒處分中沒有明確說明「不適當文字」的內容，但據知就是這起事件的後續。

根據東京大學說明，這名教授於2020年至2023年11月期間，將這段文字寫入網站原始碼。

產經新聞透過網頁存檔網站Wayback Machine調查發現，在上述期間，東大研究所「新領域創成科學研究科醫學情報生命學系」的招生資訊頁面原始碼中，確實可以看到「六四天安門」這幾個字。

網站原始碼不會直接顯示在一般瀏覽網頁上，但可透過瀏覽器的「檢視頁面原始碼（View PageSource）」功能查看。

原始碼相當於網站的設計圖，把特定的文字列作為關鍵字寫入後，在某些搜尋網站可能會提高被搜尋到的機率。IT業界相關人士表示，如果在網頁原始碼嵌入天安門事件的關鍵字，可能會被中國的審查系統屏蔽，導致中國人無法閱覽。

朝日新聞報導，據相關人士透露，這名教授是在招生考試相關頁面的原始碼中寫入「六四天安門」文字列，因此外界推測，目的可能是利用中國的網路審查制度，阻止中國留學生瀏覽招生資訊或報考東京大學。

東京大學理事兼副校長山本隆司表示，涉案教授犯下的是「身為本校教師絕不應有的行為，決不能被容許，因此給予嚴正處分。」

J-CAST News報導，根據「東大新聞」去年1月21日的報導，這次涉案的「新領域創成科學研究科醫學情報生命學系」中，外籍學生比例逐年增加，其中博士班外籍學生當中，約有8成為中國留學生。

在此背景下，學系內部也曾就是否持續接收中國留學生展開討論。有意見指出，中國人留學生比例過高，已影響學生組成的多元性；但另一方面，由於日本本科畢業生升研究所的人數較少，校方在招生上也不得不持續招收海外學生。

天安門 東京大學 六四

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