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南韓推動三軍官校合併 李在明：三次政變主導者全出身陸軍官校

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統李在明（右）5日在青瓦台聽取外交部、國防部、統一部及退伍軍人事務部工作匯報，並向外交部長趙顯提問。歐新社
南韓總統李在明（右）5日在青瓦台聽取外交部、國防部、統一部及退伍軍人事務部工作匯報，並向外交部長趙顯提問。歐新社

南韓政府正推動陸海空三軍官校合併，引發軍方反彈。南韓總統李在明5日敦促加快推動之餘，也直接點名陸軍，表示：「3次政變的核心人物都是陸軍官校出身，卻從未有人被追究責任。」

南韓陸海空三軍目前各自設有官校。南韓中央日報報導，政府7月16日公布基本計畫，將在大田設立四年制「國軍士官學校」。李在明5日在外交、國安部門工作報告會議上詢問國防部長安圭佰：「軍事政變一共發生過幾次？」隨後追問：「全都發生在陸軍內部，也都是陸軍官校出身者所為，曾有人因此被追究責任嗎？」

安圭佰回答「沒有」後，李在明反問：「那今後是不是還可能再次發生？」他隨後提到前總統尹錫悅發動的12．3緊急戒嚴事件，表示：「大韓民國明明已經實現民主化，誰能想到陸軍將領竟會響應並發動軍事政變，以維護特定權力？」

他還說：「如果當時政變成功，如今很可能就是陸軍上尉坐鎮居民自治中心進行監視，各家媒體也都會有陸軍官校出身人員前往進行網路審查。」

陸軍官校出身者在南韓將官中占比過高的問題，也被搬上檯面。國防部表示，全軍375名將官中，陸軍官校出身者超過半數。李在明指出：「基層軍官中，陸軍官校出身者原本就不多，但職位愈高，幾乎全被陸軍官校壟斷，難道不是這樣嗎？」

李在明同時催促三軍官校合併，表示：「要迅速、強力推動，動作要快一點。不能只是嘴上說說，推動速度實在有點慢。」

安圭佰回應：「目前正經歷相當艱難的過程。」李在明則反問：「世上哪有不艱難的改革？」

報導指出，李在明意在加快推動合併方案，但相關發言令軍方內外頗感尷尬。有人擔憂，這可能將部分軍人的越軌行為歸咎於整個培訓機構，加劇不同出身背景軍人之間的矛盾；公開點名特定軍校究責，也可能給外界留下政治報復的印象。

南韓陸軍官校總校友會當天發表聲明反駁稱：「將責任一概歸咎於特定教育機構，對國家安全也毫無助益。」

李在明 南韓 陸軍

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