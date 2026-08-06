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大馬派專案小組赴印尼 追查機師跨境運毒集團網絡

中央社／ 吉隆坡6日專電

馬來西亞機師涉嫌跨國運毒案，大馬警方將派遣專案小組前往印尼雅加達，調查這名機師如何通過吉隆坡國際機場安檢，並追查背後的販毒集團、毒品來源及跨境運毒網絡。

新海峽時報（New Straits Times）、自由今日大馬（Free Malaysia Today）等報導，這支專案小組將於11日前往印尼雅加達，由調查人員及情報分析人員共同組成，協助追查案件。

這起跨國運毒案引發馬來西亞對航空安全高度關注，皇家警察部隊將加入機場航空維安工作，並與內政部、交通部及有關單位協調執勤區域與人力配置。

全國警察總長卡立（Khalid）表示，警方透過跨部門協調合作，強化航空安檢、情資共享及風險預警，防堵飛航安檢漏洞，打擊販毒集團利用飛航人員進行跨境運毒犯罪，維護航空安全體系。

武吉阿曼（Bukit Aman）毒品犯罪調查部總監胡笙（Hussein）指出，專案小組將與印尼執法單位合作，追查毒品來源、運毒手法，以及犯罪嫌疑人與印尼販毒集團之間是否有所關聯，全面釐清跨國販毒網絡。

這名39歲的機師日前自吉隆坡飛抵印尼雅加達的蘇卡諾－哈達國際機場後遭查獲行李內藏有毒品。印尼海關透過X光檢測發現可疑影像，查獲包括7萬多顆搖頭丸，重約25公斤，另有少量安非他命。犯罪嫌疑人對安非他命、搖頭丸及古柯鹼均呈陽性反應。

對於大馬機師跨境運毒案，曾任馬航首席機師的胡茲蘭（Huzlan）指出，目前問題的關鍵在於「這個行李究竟是如何通過安檢程序」，包括涉案機師是否依規定接受機組人員安檢、行李是否經指定安檢通道檢查，以及是否存在規避安檢程序的漏洞。

另有航空界人士認為，航空公司應檢討內部監督機制，重新檢視飛航人員招募制度、行為評估及心理健康評估程序，降低人為風險。

印尼海關雖未公布涉案機師任職的航空公司，但航班編號顯示，這架飛機為馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）航班。馬航表示，已啟動內部調查，對任何形式的不當行為採取零容忍態度，並將全力配合相關單位調查。

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