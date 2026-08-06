廣島原爆81週年 緊張局勢下籲廢核武、勿重演悲劇

日本廣島市今天迎來美國投下原子彈81週年的「原爆日」，和平紀念公園上午舉行「原爆死難者慰靈式暨和平祈念式」，原爆受害者、遺屬及來自世界各地的代表共同悼念罹難者，並再次呼籲國際社會推動裁減核武，避免歷史悲劇重演。

讀賣新聞、每日新聞報導，今年典禮共有來自121個國家及地區，以及歐盟（EU）代表團的代表出席，創下歷年新高。其中包括美國、英國等擁有核武的國家，以及烏克蘭、伊朗等當前衝突當事國代表；俄羅斯與中國則未派人出席。

上午8時15分，配合1945年原子彈投下廣島的時刻，全體與會者默哀一分鐘，追悼原爆罹難者。

廣島市長松井一實在和平宣言中表示，當前國際局勢持續緊張，許多國家領導人仍依賴核威懾，導致「沒有核武的世界」愈來愈遙遠。他指出，以核武作為威脅工具發動軍事侵略，以及無視國際法的大國霸權行為一再發生，令人深感憂慮。

今年2月，美俄核裁軍框架「新戰略武器裁減條約」（New START）到期；4至5月舉行的「禁止核子擴散條約」（NPT）審議會議，也未能通過提出核裁軍方向的成果文件。

松井表示，原因就在於「各國領導人將責任推給他國，並合理化自身行為」，導致裁減核武進程停滯。

他警告，若輕視核武器所帶來的非人道後果、默許使用武力，就有可能造成「第3個廣島或長崎」的悲劇。他呼籲各國領導人親自造訪廣島與長崎，傾聽原爆受害者對和平的心聲，並強調「必須採取行動，不能讓廢除核武的理想永遠停留在理想」。

松井也要求日本政府於今年11月以觀察員身分參加「禁止核武器條約」檢討會議，並儘早正式加入成為締約國，同時也呼籲加強對包括海外原爆受害者在內的所有原爆受害者的援助。

首次以首相身分出席廣島和平紀念典禮的高市早苗致詞表示，日本將持續堅守「非核三原則」。日本作為世界上唯一遭受戰爭原子彈轟炸的國家，肩負推動實現「沒有核武世界」的使命。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過書面訊息表示，原爆紀念日不僅是追悼罹難者的日子，更是全人類反思的時刻。他呼籲國際社會「選擇對話而非分裂、選擇合作而非對立、選擇共同安全而非毫無意義的競爭」。

典禮中，松井與遺屬代表將過去一年新增確認死亡的4393名原爆受害者姓名，納入原爆死難者名冊並安放於原爆慰靈碑下。截至目前，名冊記載的原爆死難者總數已達35萬3639人。

根據日本厚生勞動省統計，截至今年3月底，全國持有原爆受害者健康手冊的人數為9萬1105人，較去年減少8025人，平均年齡已達86.66歲，反映原爆倖存者逐漸凋零，也日益凸顯保存歷史記憶與傳承反核理念的重要性。