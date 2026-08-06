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炸彈無人機闖機場 德國啟動反恐調查視同新型威脅
德國一處機場發生炸彈無人機侵入的飛安事件後，當局已啟動反恐調查。德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）直言這是一種新的威脅，會用發生「混合戰」的狀況看待。
德國警檢今天表示，在德東的萊比錫－哈雷機場（Leipzig-Halle Airport），員工發現一架搭載不明爆裂裝置的無人機，警方隨後動用機器人拆除引爆裝置，當時一架漆有烏克蘭國旗黃藍配色的烏克蘭安托諾夫（Antonov）運輸機就停在附近。
萊比錫－哈雷機場是歐洲其中一個最大的貨運樞紐，事件一度讓機場局部關閉。
與此同時，德國檢警發現似乎有第2個不明飛行物與一架因跑道關閉而放棄降落的貨機發生碰撞。這架飛機隨後飛往約200公里外、西北方的漢諾威（Hannover）機場，官員在當地發現飛機輕微損傷。
德國之聲（DW）報導，多布林特表示屢傳無人機入侵的目擊通報，乃至包括處於混合戰（hybridattack）情境下的無人機威脅，都是過去所熟悉的情況，「然而一架裝有爆裂物的無人機出現在機場，卻是一全新的威脅情境」。
他說：「目前圍繞爆裂物、無人機的結構、無人機本身、它的來源，以及當然還有究竟是誰在幕後操縱等問題，都是調查要釐清的內容。其中也可能涉及外國勢力，這也將成為調查的一環。」
德國一直對間諜活動、破壞行動以及假訊息保持高度警戒，尤其是來自俄羅斯的相關威脅。今年6月多布林特成立所謂「打擊混合威脅聯合中心」（JointCenter for Countering Hybrid Threats）。
德國有關單位今天已針對這起飛安事件展開反恐調查。
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