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德國機場驚現爆裂物無人機 警方啟動反恐調查

中央社／ 柏林5日綜合外電報導

德國內政部長多布林特表示，昨晚在萊比錫／哈雷機場（Leipzig/HalleAirport）跑道附近發現的載有爆裂物無人機是一起混合型攻擊，將危險程度拉升到全新境界。

路透社報導，德國今天展開反恐調查，此前這架無人機導致歐洲最大的貨運樞紐之一部分區域關閉。

多布林特（Alexander Dobrindt）今晚與德國安全部門主管舉行緊急會議後表示：「在混合型威脅背景下，無人機目擊事件和無人機威脅並非新鮮事，但一架裝載爆裂物的無人機出現在機場範圍內，是一種新的威脅情境。」

機場工作人員昨晚在南側跑道附近的貨運管制區發現這架無人機。航班因此暫停，多架飛機改降其他機場，其中包括德國物流公司DHL所擁有的部分飛機。

法新社報導，多布林特表示，這起事件及相關技術並「不像業餘人士所為，我們面對的是專業的混合型威脅情境。」

他說：「目前外界對爆裂物、構造、無人機本身、來源以及幕後主使者的所有猜測，都已成為調查的一部分。」

由於德國目前對間諜活動、破壞行動及假訊息保持高度警戒，尤其是來自俄羅斯的威脅，多布林特6月成立所謂「反制混合威脅聯合中心」。

多布林特今天表示：「若認為這種客觀存在的威脅形式，可以用簡單的措施來對抗或反制，那就太短視了。我們面對的是一場競爭，其中也可能涉及外國勢力。這將成為調查的一部分。」

德國 機場 反恐 無人機

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