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李逸洋出席廣島和平紀念儀式 籲實現無核武世界

中央社／ 東京6日專電

駐日代表李逸洋今天率領包括駐大阪辦事處長范振國等5人的台灣代表團，與來自世界121個國家及地區的代表，共同出席廣島原爆和平紀念儀式。這是戰後台灣第2次參加廣島原爆和平紀念儀式，也是繼去年廣島原爆80週年後，再度出席和平儀式。

駐日代表處發布新聞稿，李逸洋表示，81年前的今天，人類史上第一顆原子彈投下廣島，造成14萬人死亡，並使眾多被爆者終身承受輻射傷害的折磨。紀念儀式除哀悼罹難者靈魂外，也慰藉遭受傷害的原爆受害者。

李逸洋強調，他與各國代表共同強烈呼籲實現無核武世界，追求永久和平。他指出，人類應從戰爭的慘痛代價中汲取教訓，防止悲劇重演，並將災難的集體記憶轉化為國際社會追求和平穩定發展的共同力量。

李逸洋表示，廣島原爆當時有許多在當地工作、留學及台籍日本兵受害，他代表台灣向罹難者及其家屬致上深切哀悼與慰問。

談及當前國際局勢，李逸洋表示，在世界追求永久和平之際，最值得關注的是，企圖改變台海和平現狀及破壞印太區域和平穩定的中國，正以驚人速度擴張核子武器，已成為世界和平的最重大威脅。

李逸洋指出，根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）、美國科學家聯合會（FAS）及日本笹川和平基金會等國際權威智庫研究，中國正以「全球最快」速度擴張核子武器，也是「核子武器禁擴散條約」5個法定擁核國：美國、俄羅斯、英國、法國及中國當中，唯一持續大幅擴大核武規模的國家。

他表示，中國核彈頭數量已由2023年的410枚增至目前的610枚，預計2035年將增至2000枚，追上美國及俄羅斯的核武規模。

李逸洋強調，廣島和平紀念儀式象徵追求和平的力量，應正視中國擴張核子武器對世界和平所帶來的威脅，核武災難悲劇不容重演。他呼籲民主理念相近的國家團結一致，以集體力量捍衛全球穩定秩序，追求真正恆久的世界和平。

駐日代表團此次座位安排於使節團區，相鄰席次包括邦交國巴拉圭、教廷，以及以色列、印度、亞美尼亞等國的大使及代表團成員。李逸洋並於會中向巴拉圭、海地、教廷及印度等國駐日大使致意。

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