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教宗良十四世11月赴南美 訪烏拉圭、阿根廷和秘魯

中央社／ 梵蒂岡5日綜合外電報導

教廷今天宣布，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）將於11月6日至17日相繼訪問烏拉圭、阿根廷及秘魯。

教廷針對這次國際牧靈訪問指出，教宗良十四世11月6日至8日會在烏拉圭，8日至11日訪問阿根廷，11日至17日造訪秘魯，詳細行程將另行公布。

教宗良十四世出生於美國芝加哥，他曾在秘魯傳教多年，並於2015年取得該國的國籍。

上一次有教宗訪問烏拉圭與阿根廷，則可追溯到將近40年前。

烏拉圭 良十四世 教宗

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