川普態度轉保守...烏生產愛國者飛彈計畫 傳遭美擱置

烏克蘭亟需愛國者攔截飛彈以抵禦俄羅斯攻擊，先前美國總統川普鬆口稱願意讓烏克蘭生產愛國者飛彈，但消息人士說，在產業及美軍高層表達疑慮後，美方已擱置這項計畫討論其他方案。

路透報導，消息人士指出，兩國討論的方案包括讓烏克蘭生產部分零組件，再於歐洲其他地點進行最終組裝。

基輔一直希望取得更多最新型的愛國者三型飛彈，這是少數能攔截俄羅斯彈道飛彈的武器之一，而俄軍近來對烏克蘭發射的彈道飛彈愈來愈多。

烏克蘭總統澤倫斯基本月一日就警告，烏方已耗盡愛國者攔截飛彈。

川普上月在土耳其首都安卡拉會晤澤倫斯基時表示，美國將授權烏克蘭生產愛國者三型飛彈。然而，川普與澤倫斯基上周在白宮會面後，川普似乎改變了主意。

兩名消息人士形容，會談並不順利。川普告訴媒體，美國尚未同意讓烏克蘭生產愛國者飛彈，且「對於讓其他國家製造這些飛彈，美國必須非常謹慎」。

三名消息人士表示，澤倫斯基一直主張在烏克蘭國內生產愛國者系統所需的攔截飛彈，然而隨著戰爭持續，華府很大程度上擱置這項要求，因為產業高層及美軍官員對此提出安全疑慮。

不過消息人士也指出，美國駐北約組織大使惠塔克現正負責推動達成相關協議，他上月曾前往基輔，與烏克蘭官員及軍火產業高層會談並評估各項方案。

一名消息人士說，「目前並無停止相關討論的命令」，與美國軍火商、美軍官員及其他人士的磋商仍持續進行。

白宮拒絕對此事置評。

根據四名消息人士，當前評估方案包括在烏克蘭生產愛國者零組件後，再送往德國進行最後組裝；或讓烏克蘭加入現行的美歐愛國者攔截飛彈計畫；以及允許基輔製造低成本版愛國者飛彈。