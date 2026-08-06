今年最致命空襲！俄28飛彈全數命中基輔 專打民生設施 至少21死61傷

俄羅斯五日凌晨對烏克蘭首都基輔及周邊地區發動大規模飛彈與無人機攻擊，造成至少廿一人死亡、六十一人受傷。ＢＢＣ報導，這是今年俄軍對基輔地區發動的最致命空襲。

烏克蘭空軍表示，俄軍此次共出動一一五架無人機，並發射廿八枚飛彈，包括廿四枚彈道飛彈及四枚極音速飛彈，全數擊中目標。雖然烏軍成功擊落九十八架無人機，但仍有十七處目標遭擊中。

由於烏克蘭防空攔截武器嚴重不足，烏軍坦言未能攔截俄軍發射的任何彈道飛彈，凸顯烏國防空能力正面臨嚴峻考驗。

飛彈在短短數分鐘內接連落下，民眾避難時間極為有限。猛烈攻擊引發多處火災，濃煙瀰漫基輔上空，救援人員持續在瓦礫堆中搜尋生還者。

這是基輔一周內第三度遭受大規模空襲，顯示俄國持續利用烏克蘭防空飛彈日益耗盡的弱點，加強以彈道飛彈打擊基輔及重要設施。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍此次主要鎖定民用設施，包括火車站、釀酒廠、建材倉庫及物流中心等。基輔近郊布羅瓦里一處鐵路設施至少八人喪生，一座郵政與物流分揀中心遭摧毀，造成三人死亡。烏克蘭國鐵指出，遭攻擊的物流中心附近月台也發現罹難者遺體。

澤倫斯基再次呼籲西方盟友盡快提供更多愛國者防空飛彈及反彈道飛彈攔截武器。他說，盟友若延遲供應攔截飛彈或拒絕提供反彈道飛彈系統，將直接導致更多平民傷亡與基礎設施遭到破壞。

ＢＢＣ分析的烏軍數據顯示，今年七月六日至八月五日，烏軍攔截了俄羅斯發射的三五一枚飛彈中的一五六枚，成功率百分之四十四點四，去年同期則攔截了一九二枚中的一二八枚，成功率百分之六十六點七，今年攔截成功比率下降廿二個百分點。

此外，過去一個月俄羅斯飛彈發射次數比去年同期增加百分之八十三。

另一方面，烏克蘭也持續對俄羅斯境內目標展開反擊。官員指出，烏軍夜間攻擊俄國大型電商「野莓（Wildberries）」位於圖拉州的一處倉庫，顯示雙方跨境攻防仍持續升高。