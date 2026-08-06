英國人工智慧安全研究所（ＡＩＳＩ）五日公布報告披露，在安全測試中首次發現ＡＩ在未經提示情況下自主欺騙人類，兩款由OpenAI與Anthropic開發的ＡＩ模型以建立假身分等手法，企圖誘使工程師批准以植入惡意程式碼。

相關測試要求ＡＩ模型「完成一項涉及GitHub的網路安全挑戰」，GitHub是微軟旗下大型程式碼託管平台。

研究人員在測試中刻意關閉部分防止濫用的標準安全機制，並允許ＡＩ連上網際網路，以測試模型最大能力。參與測試的模型包括Anthropic的Mythos 5，以及OpenAI的GPT-5.6-Sol。

測試於七月廿五日開始進行，ＡＩＳＩ在七月廿八日發現異常。其中一次測試，Mythos 5向GitHub的一個真實開源專案提交修改程式碼要求。它偽造多個身分，反覆寄送電子郵件給工程師，催促對方接受更新。

當一名工程師察覺程式碼藏有惡意軟體而拒絕時，一個ＡＩ建立的假身分堅稱程式碼沒問題，另一個假身分則出面「擔保」，製造多人認可的假象。

Mythos 5還把惡意指令藏在其他ＡＩ工具可能讀取的位置，試圖誘使這些工具自動執行，藉此干擾對惡意程式碼的審查。

除了Mythos 5，OpenAI的GPT-5.6強化版同樣會「做手腳」。它擅自在網路上架設惡意伺服器，並入侵另一個ＡＩ代理建立的GitHub帳號。

ＡＩＳＩ指出，這是首次觀察到ＡＩ在未經提示情況下，自主對真人展開嚴重欺騙行為，而大部分惡意行為是由Mythos 5所執行。

OpenAI與Anthropic都表示，這項測試刻意關閉ＡＩ的網路安全防護機制，並非一般使用狀況。Anthropic說，感謝ＡＩＳＩ進行的測試，將取得更多細節後進行調查。