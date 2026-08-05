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德青年安全政策學習營 駐德代表分享台灣韌性經驗

中央社／ 柏林5日專電

德國代表谷瑞生應邀出席德國高等院校安全政策聯邦協會（BSH）進階學習營，與來自20多所德國大專院校學生分享台灣如何應對灰色地帶威脅、認知作戰及網路攻擊；他表示，台灣願與理念相近國家分享民主韌性與社會防衛經驗。

成立於1985年的德國高等院校安全政策聯邦協會（BSH）是德國最大的青年安全政策學生組織，長期培育德國外交與安全政策人才。

根據駐德代表處新聞稿，BSH本月2日至5日在柏林舉辦進階學習營，協會副主席萊普勒（Pascal Läpple）率領26名學生，探討全球安全、民主韌性及國際秩序等議題。

駐德代表谷瑞生4日應邀與BSH學生交流，介紹台灣近年如何因應灰色地帶攻擊、認知作戰、網路攻擊及假訊息操作等挑戰。

谷瑞生表示，面對中國持續的軍事壓力與各種非傳統安全威脅，台灣透過跨部門合作、公民社會參與及強化全民韌性，提升社會整體應變能力；在國防領域則採取不對稱作戰思維及「刺蝟戰略」，強化嚇阻能力。

他說，現代安全已不僅是軍事議題，更涉及公民辨識資訊、維護民主制度及建立社會信任的能力，而青年正是打造韌性社會的重要力量。

谷瑞生也向與會學生說明台灣與中國的歷史發展，以及聯合國大會第2758號決議未授權中華人民共和國在國際社會代表台灣。他強調，面對威權主義帶來的共同挑戰，民主國家必須深化合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序。

談及台灣在國際社會的角色，谷瑞生表示，「台灣不是尚待解決的問題，而是解方的一部分。」他指出，台灣在公共衛生、半導體產業、資安防護及社會韌性建設等領域累積豐富經驗，願與國際夥伴分享。

他表示，台灣每天遭受約260萬次網路攻擊，在全球半導體供應鏈及人工智慧產業中也扮演關鍵角色。台灣生產全球超過90%的人工智慧伺服器，在全球供應鏈重組及「去風險化」（de-risking）趨勢下，台灣在提升韌性方面的經驗，可作為理念相近國家的參考。

根據代表處新聞稿，與會學生在交流過程中踴躍提問，議題涵蓋德國可從台灣學習的經驗、台美關係、印太安全局勢、資訊戰威脅，以及青年如何參與公共事務等，現場討論熱烈。

谷瑞生勉勵學生，以樂觀與行動面對全球挑戰，不因現實困難放棄理想，也不要失去對民主與共同價值的信心，台灣願持續與國際夥伴合作，共同因應當前民主社會面臨的挑戰。

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