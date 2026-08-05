快訊

美股早盤／標普再創新高！美伊進展持續激勵信心 但SpaceX瀉10%

百年堂黃金苦茶油苯駢芘超標 北市衛生局晚間緊急稽查

「大賣空」貝瑞：標普500創高非吉兆 1987式崩盤恐尾隨而至

聽新聞
0:00 / 0:00

美撤銷巴西駐美大使簽證 專家警告加劇外交僵局

中央社／ 聖保羅5日專電

美國政府4日罕見撤銷巴西駐美大使維奧蒂（Maria Luiza Viotti）的簽證，巴西政府強烈譴責，並暗示可能採取對等措施。專家警告，此舉開創危險先例，恐使雙邊關係進一步陷入僵局。

CNN與BBC巴西新聞網報導，美國國務院官員強調，撤銷簽證並不等同驅逐出境，但意味著維奧蒂若離境將無法再入境。華府表示，只要巴西批准美方提名的新任大使丹尼爾．培瑞斯（Daniel Perez），簽證即可恢復。美方同時重申重視與巴西的關係，盼雙方恢復「正常且具建設性的合作」。

法新社和路透社稍早報導，美國國務院官員表示，撤銷巴西駐美大使的簽證是因巴西遲遲未正式批准美國新任駐巴西大使人選，且拒絕向多名美國外交官核發簽證。

巴西政府在聲明中強烈譴責美方決定，指稱美方理由「毫無根據」，並批評華府破壞外交慣例，未經正式諮詢即宣布新任大使人選。巴西外交部認為，美方此舉是「蓄意升高敵意」，甚至企圖干預巴西即將舉行的總統大選，並暗示可能採取對等措施。

分析人士指出，美方撤銷大使簽證屬於罕見舉措，通常僅在外交官涉及重大醜聞或兩國關係斷裂時才會發生。佛羅里達國際大學教授卡薩朗斯（GuilhermeCasarões）直言，這是「任意的外交工具」，目的在於向巴西施壓。另有巴西前外交官認為，此舉開創危險先例，顯示雙邊關係正陷入惡性循環。

近年來，美巴關係多次因貿易爭端、司法制裁及選舉干預指控而緊張。去年美方曾對巴西產品加徵關稅，並撤銷部分巴西官員簽證；今年7月，巴西拒絕兩名美國官員入境，理由是擔心其行程被用來質疑巴西電子投票系統的公正性。

目前，巴西政府表示維奧蒂將繼續留在美國，但不會在大選前就新任美國大使人選展開談判。分析人士指出，雙邊關係未來走向，恐將取決於10月巴西總統大選結果以及兩國是否能在政治與外交上找到新的平衡。

巴西 美國 簽證

延伸閱讀

美國撤銷巴西駐美大使簽證 兩國外交摩擦再升溫

阿根廷總統米雷伊再批巴西魯拉 南美外交緊張升溫

米雷伊再辱罵魯拉 巴西降阿根廷外交關係至代辦層級

美國F-1簽證核發量：中國減46% 印度少60%

相關新聞

元首也可以？立陶宛總統國外遠距辦公引關注 法界人士指無法源依據

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）近日在葡萄牙遠距辦公，引發立陶宛國內對國家元首是否可在海外「工作度假」...

持18公分刀闖中國駐日使館 日自衛官村田晃大稱「深感後悔」

今年3月，日本陸上自衛隊現役隊員村田晃大持刀闖入中國駐日本大使館，遭依建築物侵入、違反槍刀法及脅迫等罪起訴。據央視報導，東京地方法院今（5）日進行羈押理由說明程序，村田在庭上表示，對自己的行為「深感後悔」。

菲律賓南部外海強震！深度僅10公里 尚未傳出人員傷亡或災損

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，5日當地時間中午12時13分，民答那峨島西達沃省薩蘭加尼（Sarangani, Davao Occidental）外海發生規模7.0地震，強調這起地震不會對菲律賓構成海嘯威脅。

影／無人機「狩獵」烏克蘭菜販！澤倫斯基：全世界必須看到這一幕

烏克蘭總統澤倫斯基4日在社群媒體發布一隻無人機追捕烏克蘭南部男子的影片，稱這是俄羅斯對平民發動的「狩獵」攻擊。

AI成虛擬夥伴！降低成本與門檻 催生疫後美國創業潮

美國現在每年有數十萬人創辦新公司，掀起數十年來罕見的創業熱潮，原因除了疫情後許多人被裁員乾脆創業，也與AI工具降低創業門檻有關。專家認為，AI正成為新創者的虛擬夥伴，協助降低成本加速創業，也可能孕育下一批產業巨頭。

Netflix紀錄片當事人遇雪崩！尼泊爾登山家的攀登人生

國際知名登山家普爾加（Nirmal Purja）於2026年7月30日帶領10人團隊，攀登海拔8051公尺的布洛德峰（Broad Peak）時遭遇雪崩意外，經巴基斯坦救援團隊搜救後，普爾加共同創立的登山嚮導公司Elite Exped於8月1日宣布普爾加及登山隊中其他9名登山者均不幸罹難。截至8月4日上午，救援隊已在雪峰上辨識出包含普爾加在內的8位登山者，並正協助將遺體運往營地，另外2位登山者的遺體則仍在搜索中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。