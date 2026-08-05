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歐盟動用俄凍結資產利息 撥522億元援助烏克蘭

中央社／ 布魯塞爾5日專電
歐盟執委會宣布，將動用被凍結俄羅斯資產所衍生的14億歐元（約新台幣522億元）利息收益，用於援助烏克蘭。路透社資料照
歐盟執委會宣布，將動用被凍結俄羅斯資產所衍生的14億歐元（約新台幣522億元）利息收益，用於援助烏克蘭。路透社資料照

歐盟執委會今天宣布，將動用被凍結俄羅斯資產所衍生的14億歐元（約新台幣522億元）利息收益，用於援助烏克蘭。據統計，自俄羅斯資產被凍結以來，已累計產生80億歐元利息收益。

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟及成員國對俄羅斯採取多項制裁，其中之一是凍結存放於歐盟境內金融機構的俄羅斯央行資產。雖然資產本身仍處於凍結狀態，但其現金餘額產生的利息並不屬於俄羅斯。

歐盟執委會今天發布新聞稿指出，8月3日收了一筆14億歐元的利息收益，將用於援助烏克蘭。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，俄羅斯必須為其造成的破壞付出代價，歐盟利用被凍結的俄羅斯資產所產生的收益落實這一點，將從中再提供14億歐元給烏克蘭，以支持烏克蘭持續抵抗俄羅斯的非法戰爭。

歐盟執委會統計，自俄羅斯資產被凍結以來，已累計產生80億歐元的利息收益，包含這次的撥付計畫，至今進行了5次撥付。

歐盟執委會說明，這筆援助的95%將透過「烏克蘭貸款合作機制」（ULCM）撥付，另外5%則經由「歐洲和平機制基金」（EPF）撥付。同時，EPF還將協助烏克蘭應對其迫切的軍事與防衛需求。

新聞稿指出，根據歐盟執委會、歐盟外交與安全政策高級代表的提議，歐盟理事會於2024年5月21日通過了法案，允許利用凍結存放於歐盟境內金融機構的俄羅斯央行資產所產生的利息收益，援助烏克蘭。

歐盟 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 范德賴恩

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