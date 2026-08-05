波蘭副防長透露正與華府磋商 探討設常駐美軍基地

波蘭國防部副部長扎列夫斯基（Pawel Zalewski）今天表示，華沙當局正跟華府磋商，探討是否在其境內設立一座常駐美軍基地。

法新社報導，目前有將近1萬名美軍官兵駐紮於波蘭，但幾乎都是輪調駐防。

在北大西洋公約組織（NATO）東翼扮演重要戰略角色的波蘭，正努力加強讓美國軍隊常駐其領土。

扎列夫斯基接受波蘭電視台（TVP）訪問時指出：「我們已經完成（這個過程的）初始階段，更不用說很久以前就表達過政治意願。」

他還說道，美國和波蘭交換了「提案」，並強調這些提案「尚未正式拍板」。