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座車爆炸！俄無人機製造商命危 產品用於烏克蘭戰場

中央社／ 莫斯科5日綜合外電報導

俄羅斯國營媒體今天報導，俄羅斯一家無人機工廠的負責人在一起「車輛爆炸」事件中身受重傷。這似乎是數日內第2起針對俄國防務官員的暗殺未遂事件。

法新社報導，35歲的卡查克（Vladimir Tkachuk）是設在葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）的無人機製造商Uraldronzavod的負責人。

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）報導，他的賓士（Mercedes-Benz）車在葉卡捷琳堡郊外的大伊斯托克村（Bolshoy Istok）發生爆炸。

事件詳細經過和發生時間暫不得而知。

塔斯社（TASS）引述緊急服務單位消息人士報導：「弗拉基米爾．卡查克在車輛爆炸事件中受傷，目前在加護病房，情況危急，醫生正在全力搶救他的生命。」

上傳俄羅斯社群媒體的照片據稱是卡查克遭到燒毀的座車底盤，周圍布滿燒焦的殘骸。

Uraldronzavod以生產俄軍用於烏克蘭戰場的Upyr系列第一人稱視角（FPV）無人機最為人所知。

2023年創立該公司的卡查克曾被拍到向總統普亭（Vladimir Putin）展示自家無人機。

自從莫斯科於2022年2月派兵進入烏克蘭以來，基輔已經鎖定多位俄羅斯防務及軍事相關人士為目標。

俄羅斯另一無人機製造商的負責人及創辦人上週在槍擊事件中受傷，檢方稱那是一起「謀殺未遂」。

針對最新這起襲擊事件，烏克蘭方面暫未發表評論。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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