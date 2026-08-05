元首也可以？立陶宛總統國外遠距辦公引關注 法界人士指無法源依據

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）近日在葡萄牙遠距辦公，引發立陶宛國內對國家元首是否可在海外「工作度假」的討論。立陶宛總理辛克維丘斯表示，總統兼顧公務與家庭行程並無不妥，但法界人士則指相關做法缺乏明確法源依據。

根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，瑙塞達本週在葡萄牙馬迪拉島（Madeira）遠距處理政務。總統府強調，此行屬遠距辦公，並非休假。然而，此舉仍引發外界關注，討論憲法與現行法律是否允許總統在境外行使職權。

「工作度假」（Workation）是指在度假地點一邊旅遊、一邊透過遠距方式處理工作的生活與工作模式。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間遠距辦公普及，以及數位游牧（digital nomad）文化興起，這種結合工作與旅遊的型態，近年在歐洲逐漸受到關注。

LRT報導，辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）今天接受媒體訪問時表示，他認為遠距工作是可接受的執政方式，「無論是在立陶宛境內或境外，這種形式都是可行的」。

不過，學界對此看法不一。據報導，維爾紐斯大學法學院副教授巴崔馬斯（Johanas Baltrimas）指出，立陶宛法律並未明文規定總統可遠距辦公。巴崔馬斯表示，憲法明定首都為維爾紐斯，意味國家機關應在首都運作。但他同時也認為，國家元首適度休息屬正常現象，相關爭議主要屬政治問題而非法律問題，目前主要依循慣例而非法律規範。

報導指出，瑙塞達過去也曾在立陶宛海濱度假地遠距辦公，並在上任初期於結束訪日行程後，前往南韓探望女兒，當時即引發是否動用公家資源處理私人行程的倫理討論。

巴崔馬斯建議，立陶宛國會未來可考慮針對高階官員的休假及遠距工作制定更明確規定，以避免爭議。