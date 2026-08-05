聽新聞
0:00 / 0:00
泰國擬加強資料中心監管 聚焦用水電分配機制
泰國政府正擬定新規範，並成立具備法定權力的委員會，負責管理資料中心產業，職責包括審批、許可、監察，及評估在泰國營運的資料中心，因資料中心不僅消耗大量電力，也要用水維持冷卻系統運作。
民族報（The Nation）今天引述泰國總理府一名消息人士報導，該擬議中的「總理府規章」將賦予主管機關更全面監督資料中心的營運，尤其是其對電力和水資源等國家資源的使用情況。
該消息人士補充，資料中心營運商高度重視系統可靠性，而這在很大程度上取決於是否有充足的電力及水資源供應，因資料中心不僅消耗大量電力，也需要用水維持冷卻系統運作。
另外，一些計劃在東部經濟走廊（EEC）興建資料中心的投資者，為確保冷卻系統獲得充足用水，簽訂重複的用水預留協議，導致統計上的用水需求高於實際需要，使政府難以準確規劃資源配置。
消息人士表示，泰國政府將特別關注東部經濟走廊區域。當地的水資源配置必須在工業、農業及家庭用戶之間取得平衡。
報導指出，泰國政府也正在考慮針對資料中心的設置地點採取分區規劃措施，未來新建設施可能不再集中於東部經濟走廊，以助於提升國家資源管理效率，並減少家庭、產業與資料中心營運商之間，因資源而產生的長期衝突。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。