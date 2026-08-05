泰國擬加強資料中心監管 聚焦用水電分配機制

泰國政府正擬定新規範，並成立具備法定權力的委員會，負責管理資料中心產業，職責包括審批、許可、監察，及評估在泰國營運的資料中心，因資料中心不僅消耗大量電力，也要用水維持冷卻系統運作。

民族報（The Nation）今天引述泰國總理府一名消息人士報導，該擬議中的「總理府規章」將賦予主管機關更全面監督資料中心的營運，尤其是其對電力和水資源等國家資源的使用情況。

該消息人士補充，資料中心營運商高度重視系統可靠性，而這在很大程度上取決於是否有充足的電力及水資源供應，因資料中心不僅消耗大量電力，也需要用水維持冷卻系統運作。

另外，一些計劃在東部經濟走廊（EEC）興建資料中心的投資者，為確保冷卻系統獲得充足用水，簽訂重複的用水預留協議，導致統計上的用水需求高於實際需要，使政府難以準確規劃資源配置。

消息人士表示，泰國政府將特別關注東部經濟走廊區域。當地的水資源配置必須在工業、農業及家庭用戶之間取得平衡。

報導指出，泰國政府也正在考慮針對資料中心的設置地點採取分區規劃措施，未來新建設施可能不再集中於東部經濟走廊，以助於提升國家資源管理效率，並減少家庭、產業與資料中心營運商之間，因資源而產生的長期衝突。