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俄軍空襲基輔增至17死 澤倫斯基示警盟邦缺攔截武器

中央社／ 基輔5日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。 歐新社

烏克蘭當局今天指出，俄羅斯於夜間針對烏國首都基輔和周邊區域發動大規模空襲，增至17人喪命、44人受傷，因為缺乏攔截武器，烏方沒能擊落俄軍飛彈。

法新社報導，烏克蘭空軍表示，俄羅斯在最新一波夜間空襲出動了115架無人機，並發射28枚高速飛彈，其中包括彈道飛彈。

俄羅斯全面侵略烏克蘭超過4年時間，隨著俄軍加強使用彈道飛彈，烏國總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）呼籲盟邦提供更多反彈道飛彈的防空武器。

澤倫斯基在社群媒體發文寫道：「截至目前為止，俄羅斯對於基輔與基輔地區的大規模襲擊據報已經導致44人受傷，另有17人不幸喪生。」

他還提及：「彈道飛彈攔截武器原本今天可挽救罹難者性命。我們的夥伴要明白延遲供應攔截武器或不願提供反彈道飛彈系統，會直接造成如此慘重傷亡和破壞，此事相當重要。」

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