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日本研議引進美國AI系統 強化自衛隊統籌能力

中央社／ 東京5日綜合外電報導
日本政府目前正研議在自衛隊的指揮管制中，部署多套美國人工智慧（AI）系統，以加速決策並進一步整合與美軍的作戰行動。示意圖／Ingimage
日本政府目前正研議在自衛隊的指揮管制中，部署多套美國人工智慧（AI）系統，以加速決策並進一步整合與美軍的作戰行動。示意圖／Ingimage

日本政府目前正研議在自衛隊的指揮管制中，部署多套美國人工智慧（AI）系統，以加速決策並進一步整合與美軍的作戰行動；然而，如何避免自衛隊機密情資外洩也將成一大難題。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，AI系統將是未來5年防衛能力轉型以適應新型態戰爭的關鍵，具體細節預計將在年底日本安全保障相關3文書修訂前確定。

美軍使用Maven智慧系統（Maven Smart Systems,MSS）分析戰場數據並評估目標，由AI自動選擇目標與最佳戰術。美軍曾在美伊戰爭中使用這套系統。

美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（BradCooper）3月在影片聲明中表示，先進AI工具「能將過去需要數小時甚至數天的處理流程，縮短至幾秒鐘」。

此外，萊迪思（Lattice）系統則用於整合來自多個感測器的資訊，為指揮管制提供單一且全面的戰場全景圖，還能在通訊受限的環境中，將無人機和感測器連線進行自主作戰。

日本自衛隊目前在指揮管制中尚未採用AI，但政府有意引進多套AI系統來支援作戰決策，各自用於反擊、飛彈防禦、無人機控制等特定用途。

若使用AI系統，就須提供自衛隊機密資訊，引發外界對於外國企業存取權限的疑慮，在服務和功能等方面也可能受限。對此，政府希望為日後「以國產AI取代外國技術」預留空間，以降低相關風險。

另有一項提案是建議同時採用多套美國系統，搭配一套日本研發的「指揮中心」，由指揮中心決定在各種情況下，該使用哪套AI系統，藉此管控相關風險。日本防衛省官員表示，由日本新創企業Sakana AI開發的模型，正是執行這項功能的有力競爭者。

政府認為，使用Sakana Fugu等日本本土模型來決定在不同目標中使用哪種AI，有望在不完全依賴美國AI的情況下，實現自主作戰。

不過，美日AI系統能否協同運作仍是一大未知數。首要問題是，日本研發的指揮中心AI系統，必須一直維持在能充分發揮美國系統效能的水準。但這種安排也可能降低美國AI最終被日本本土AI取代的機會。

自衛隊 日本 美國

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