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路透：美持續磋商是否准烏克蘭生產愛國者飛彈

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
4名知情人士透露，儘管美國總統川普表達疑慮，美方仍持續推動磋商，討論是否允許烏克蘭生產愛國者攔截飛彈。路透社資料照
4名知情人士透露，儘管美國總統川普表達疑慮，美方仍持續推動磋商，討論是否允許烏克蘭生產愛國者攔截飛彈。路透社資料照

4名知情人士透露，儘管美國總統川普表達疑慮，美方仍持續推動磋商，討論是否允許烏克蘭生產愛國者攔截飛彈。基輔迫切需要這類飛彈，以抵禦俄羅斯攻擊。

路透社報導，消息人士指出，兩國討論的方案包括讓烏克蘭生產部分零組件，再於歐洲其他地點進行最終組裝。

基輔一直希望取得更多最新型的愛國者三型飛彈（PAC-3），這是少數能攔截俄羅斯彈道飛彈的武器之一，而俄軍近來對烏克蘭發射的彈道飛彈愈來愈多。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月1日警告，烏方已耗盡愛國者攔截飛彈，莫斯科當天發射的27枚彈道飛彈中僅1枚被擊落。

川普（Donald Trump）上月在土耳其首都安卡拉會晤澤倫斯基時表示，美國將授權烏克蘭生產PAC-3，為基輔注入一劑強心針。

然而，川普與澤倫斯基上週在白宮會面後，川普似乎改變了主意；兩名消息人士形容，會談進行得並不順利。川普告訴媒體，美國尚未同意讓烏克蘭生產愛國者飛彈，且「對於讓其他國家製造這些飛彈，美國必須非常謹慎」。

3名消息人士表示，澤倫斯基一直主張在烏克蘭國內生產愛國者系統所需的攔截飛彈，然而隨著戰爭持續，華府很大程度上擱置這項要求，因為產業高層及美軍官員對此提出安全疑慮。

不過4名消息人士也指出，美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使惠塔克（Matthew Whitaker）現正負責推動達成相關協議，他上月曾前往基輔，與烏克蘭官員及軍火產業高層會談並評估各項方案。

其中一名消息人士說：「目前並無停止相關討論的命令。」此人補充，與美國軍火商、美軍官員及其他人士的磋商仍持續進行。

白宮拒絕對此事置評。

根據4名消息人士，當前評估方案包括：在烏克蘭生產愛國者零組件後，再送往德國進行最後組裝；讓烏克蘭加入現行的美歐愛國者攔截飛彈計畫；允許基輔製造低成本版的PAC-3。

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