緬甸總統敏昂萊將訪泰 學者：東協5點共識恐遭弱化

緬甸總統敏昂萊明天訪問泰國，此行反映泰國持續採取與緬甸直接接觸的務實路線，受外界矚目。不過有學者認為，敏昂萊先後訪問寮國和泰國，可能進一步削弱東協因應緬甸危機「5點共識」的影響力。

澳洲羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）東南亞計畫主任馬斯頓（Hunter Marston）接受中央社專訪時分析，泰國與緬甸重新接觸有其務實考量，雙方在邊境安全、跨境犯罪及經濟合作等議題都有合作需求，但泰國也必須審慎拿捏對外訊息。

敏昂萊（Min Aung Hlaing）6日至7日將應泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）邀請，對泰國展開正式訪問，並出席2026年泰緬商業論壇，這是敏昂萊就任總統後首次正式訪問泰國。

馬斯頓指出，泰國對敏昂萊及其政府展現支持，也向東協（ASEAN）釋出訊號，認為直接與緬甸政府接觸是更有效處理緬甸問題的方式。他說，敏昂萊也希望藉此向東協證明，直接與該政府接觸，是更有效的互動方式。

泰國總理阿努廷昨天表示，東協不干涉內政的原則仍然至關重要，但「必須靈活務實地運用這些原則，以維護東協的團結」。

阿努廷說，「泰國一直倡導採取循序漸進的重新接觸方式，保持對話開放，並根據實際情況做出回應，同時鼓勵取得切實進展。」他補充，東協的「5點共識」仍是作為解決緬甸危機的架構。

「5點共識」包括「暴力須立即停止，各方展現最大自制」、「各方應展開建設性對話，尋求有利人民的和平解決之道」、「東協將成立主席特使團促進對話」、「東協將對緬甸提供人道援助」、「特使團將赴緬甸與各方會商」。

談及緬甸方面的考量，馬斯頓向中央社表示，泰國是緬甸重要投資夥伴，尤其在油氣領域，雙方可能討論緬甸油氣田開發。他認為，網路詐騙、跨境河川污染、武器與毒品走私及人口販運，也將是此次會談重點，泰方希望敏昂萊展現有能力在邊境落實法治。

至於人權及內戰議題，馬斯頓認為可能不會是討論議題，因為「泰國更希望看到敏昂萊提出與反抗勢力展開政治談判及停火協商的明確路線圖，而非聚焦人權議題」。

馬斯頓告訴中央社，敏昂萊已表明不再視東協「5點共識」為有效框架，而此次訪泰及先前訪問寮國，讓他更有信心能忽略「5點共識」，並主張東協部分成員更傾向直接與其政府互動。

他認為，此行也凸顯敏昂萊希望重新塑造東協在緬甸問題上的角色。

上任近4個月的敏昂萊7月31日在議會駁斥東協的「5點共識」，並指該組織歧視緬甸。

另外，針對近期緬甸公布翁山蘇姬（Aung San SuuKyi）與國際紅十字委員會（ICRC）代表會面的照片，馬斯頓表示，這顯示緬甸軍方是在自認掌握主導權的情況下釋出訊號，而非迫於外界壓力。

他分析指出，照片發布時機也讓敏昂萊訪泰更具外交意義，並凸顯敏昂萊政府是在自身設定的條件下，滿足國際社會的部分訴求。

對於外界批評泰國邀請敏昂萊訪問，等同賦予軍政府正當性，馬斯頓認為，泰國長期主張與緬甸軍方保持接觸，主要考量是共同利益與邊境安全，因此外交政策較少以價值觀為導向。