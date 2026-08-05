持18公分刀闖中國駐日使館 日自衛官村田晃大稱「深感後悔」

今年3月，日本陸上自衛隊現役隊員村田晃大持刀闖入中國駐日本大使館，遭依建築物侵入、違反槍刀法及脅迫等罪起訴。據央視報導，東京地方法院今（5）日進行羈押理由說明程序，村田在庭上表示，對自己的行為「深感後悔」。

報導指，今年3月24日，村田晃大攜帶刃長約18公分的刀具，翻牆闖入中國駐日本大使館。使館人員將他制伏後，警方以涉嫌非法侵入建築物將其逮捕。東京地方檢察廳7月27日正式起訴村田，其辯護律師曾聲請保釋，但遭法院駁回。

另據日本《產經新聞》報導，現年24歲的村田為陸上自衛隊3等陸尉，隸屬宮崎縣蝦野駐屯地。他5日在東京地方法院陳述時，首度說明犯案動機，稱當時是想「讓中國改變強硬的外交政策」，但也表示已對自己的行為感到反省及後悔。

報導稱，村田在庭上全程表現平靜。他說，促使自己犯案的想法「不是能夠輕易改變的」，但強調「不會再犯下同樣事件」。

村田表示，羈押期間與父母會面，也與哥哥通信，讓他的想法受到觸動。他說，自己的行為給家人及工作單位帶來極大困擾，希望為事件負責，因此「不會自殺，也不會逃跑」。

報導提到，針對起訴內容，村田承認客觀上的事實經過，但表示辯方將研究主張，其行為並不符合脅迫罪的構成要件。

東京地方法院法官吉戒純一指出，綜合村田的犯案動機及經過等情況，有相當理由懷疑他可能湮滅證據或逃亡。