俄軍連夜空襲基輔和周邊地區 至少15死數十傷

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯連夜對基輔和周邊地區發動飛彈與無人機攻擊，造成至少15人死亡、數十人受傷；這是俄軍近期對烏克蘭發動一連串致命空襲的最新一起。

法新社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭已逾4年，隨著俄軍加強使用彈道飛彈，基輔近幾個月來一直敦促盟友提供更多美製愛國者（Patriot）防空系統。

在烏克蘭空軍警告將有彈道飛彈來襲後，人在基輔的法新社記者午夜過後多次聽見爆炸聲。

一名記者說，數小時後仍可看見濃濃黑煙，空氣中瀰漫刺鼻焦味。

軍方表示，這波飛彈與無人機攻擊擊中住宅大樓與多座倉庫，基輔4個行政區發生火災，造成1名婦女死亡、至少24人受傷，周邊地區另有14人喪生、20多人受傷。

當局在通訊軟體Telegram說：「敵軍再次蓄意攻擊平民與民用基礎設施。」

基輔市軍事管理局局長特卡欽科（TymurTkachenko）在Telegram寫道：「基輔地區今晚再次遭遇敵軍最猛烈的一次攻擊。」

他說：「俄羅斯再次為我們的土地帶來死亡與毀滅，奪走平民性命。每一樁這類罪行終將受到應有懲罰。」