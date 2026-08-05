烏克蘭加大攻擊克里米亞 爆炸聲中居民苦撐度日

俄烏戰爭持續已逾4年半，俄羅斯2014年併吞的克里米亞半島現正面臨烏克蘭日益升高的無人機攻勢。燃料與電力等基礎設施頻遭攻擊，停電、缺油已成居民日常。這個被俄羅斯視為重要戰略與政治象徵的黑海半島儼然已成為另一個關鍵戰場。

隨著一聲爆炸巨響劃破克里米亞半島港口城市塞凡堡（Sevastopol）的天空，到底是俄軍防空演習，還是烏克蘭無人機攻擊？當地居民喬治（Georgy）聳聳肩地表示：「我們早就習慣…現在已經沒有什麼能嚇到我們了。」

儘管克里米亞仍是熱門夏季度假地點，但近幾個月來，烏克蘭持續加大攻勢，重點打擊燃料與電力設施。

不過，與在旅遊業工作、拒絕透露姓氏的喬治一樣，許多克里米亞居民仍努力維持日常生活。他說：「我們現在就坐在這裡喝咖啡，就算聽到一些聲音，也可能只是演習。」

海濱依舊可見年長婦女涉水消暑，小孩互相潑水嬉戲，身材健壯的男子則在海邊健身；滑板公園裡，青少年在防空避難所旁練習著各種技巧。

法新社記者查看塞凡堡市長的Telegram頻道發現，這一次並未發布空襲警報。然而，自烏克蘭6月起加強攻擊後，警報發布次數愈來愈頻繁。

克里米亞首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）指出，攻擊已造成平民死傷，上週有兩人喪生，本週一又有四人死亡。

此外，塞凡堡市長表示，一名身分不明士兵昨天開槍襲擊，造成三名平民在內共四人死亡。

對克里米亞240萬居民而言，停電與燃料短缺已成為生活常態。當地電力公司Crimenergo每天都會在官網公布輪流停電時程。

當局也宣布地方緊急狀態，並停止一般民眾購買汽油。海濱度假村、商家及有能力負擔的飯店，紛紛改用發電機維持營運。

在發電機轟鳴聲中，俄羅斯雅爾達（Yalta）經營雜貨店的奧克薩娜（Oksana）說：「我別無選擇…否則冰沙和雪酪都會融化。今年真的就是一場災難。」

俄羅斯2014年占領並併吞克里米亞，引發西方第一波制裁。這座半島對俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）具有重要政治與象徵意義，他曾承諾，在莫斯科統治下，當地居民將過上更好的生活。

然而，除了俄羅斯外，全球幾乎沒有其他國家承認克里米亞屬於俄羅斯。俄軍全面入侵烏克蘭已逾四年，如今克里米亞各地道路都可見防空飛彈系統部署。

同時，也能看到遭烏軍無人機攻擊後部分燒黑的變電站，以及已關閉或僅供應緊急運輸車輛的加油站。

當地方政府偶爾透過社群媒體宣布恢復一般民眾加油時，一名計程車司機說：「加油站甚至不會標示價格，以免刺激民眾情緒。」

目前95無鉛汽油每公升售價約250盧布（約三美元），約為戰前的三至四倍。

從俄羅斯本土向克里米亞運送物資也愈來愈危險。烏克蘭頻繁攻擊往返克里米亞與頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）間的油罐車與貨運車隊，這條補給線如今被稱為「死亡之路」。

另一條通往俄羅斯的路線則是長19公里的克赤大橋（Kerch Bridge）。這座耗資數十億美元興建、兼具公路與鐵路功能的大橋，已成為俄羅斯併吞克里米亞的重要象徵。

烏克蘭多次攻擊克赤大橋，包括2022年利用裝滿炸藥的卡車發動爆炸攻擊。目前，油罐車已禁止通行這座大橋。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上月表示，對克里米亞展開攻勢的目的，是「創造一個迫使俄羅斯選擇和平的局面」。烏克蘭認為，這是對俄羅斯長期攻擊烏克蘭城市的合理回應。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員史內戈瓦雅（Maria Snegovaya）表示：「克里米亞是俄羅斯自2014年以來領土擴張最重要的皇冠明珠，圍繞它建立起一整套政治神話…相較於頓巴斯（Donbas）主要以『保護俄語人口』作為占領理由，克里米亞則被塑造成俄羅斯史上神聖不可分割的土地。」

烏克蘭拒絕接受這種說法，國際社會絕大多數國家也不承認俄羅斯對克里米亞的統治。