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北韓飛彈部隊傳進駐俄西部 烏克蘭憂彈道飛彈威脅增

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導

烏克蘭軍事情報機構官員表示，一支北韓飛彈部隊已開始部署至俄羅斯西部，可能配備120枚彈道飛彈和6套發射系統，用於對烏克蘭發動攻擊。

路透社報導，烏克蘭高端防空系統嚴重短缺，俄羅斯正試圖利用這項弱點，以更多難以攔截的彈道飛彈發動攻擊。

自2023年底以來，俄羅斯已向烏克蘭發射數十枚北韓製彈道飛彈，然而部署北韓飛彈部隊，則意味莫斯科與平壤之間原已密切的軍事合作將進一步擴大。

烏克蘭國防部情報總局（Main Directorate ofIntelligence）官員切爾尼亞克（Andrii Cherniak）說，俄羅斯計劃將這支約90名北韓人員組成的飛彈部隊部署在俄國西部的沃羅涅日（Voronezh）地區，隸屬俄軍第112飛彈旅。

●北韓飛彈再現烏克蘭戰場

切爾尼亞克表示，平壤已向俄羅斯提供新一批40枚KN-23及KN-24飛彈與人員，但部署方式和飛彈總數將在下個月的高層級會談後敲定。

他說，俄羅斯此次部署預計包括120枚北韓彈道飛彈和6套發射系統。

目前尚不清楚北韓人員將在俄軍飛彈作戰中扮演何種具體角色。

切爾尼亞克的說法，似乎與俄羅斯上週發射去年8月以來首批北韓製飛彈攻擊烏克蘭的時間點相吻合。

費城智庫「外交政策研究所」（FPRI）資深研究員李伊（Rob Lee）說，北韓提供的軍事資源對基輔構成重大威脅。

他說：「彈道飛彈防禦是烏克蘭的一大弱點，因此，一旦遭遇更多彈道飛彈攻擊，烏克蘭將面臨更大挑戰。」

他補充說，烏克蘭尤其擔心今年冬季的防空系統狀況，因為俄羅斯可能像往年一樣，再次對烏克蘭電網發動大規模攻擊。

路透社無法獨立證實切爾尼亞克的說法。他表示，相關資訊來自敏感情報，因此無法公開細節。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，北韓已成為莫斯科的重要盟友，兩國於2024年簽署共同防禦條約。

烏克蘭官員表示，北韓已向俄羅斯提供數百萬枚砲彈，並於2024年派遣1.4萬名士兵前往俄羅斯庫斯克州（Kursk），協助俄軍擊退烏軍地面攻勢。

烏克蘭當局上週表示，一枚飛彈擊中烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）附近拉杜什內村（Radushne）一棟民宅，造成同一家族至少5人死亡。

●北韓飛彈射程與威力較大 但精準度較低

切爾尼亞克表示，上週的攻擊是自2025年8月以來，首次確認俄羅斯使用北韓彈道飛彈攻擊烏克蘭，其所用飛彈來自平壤提供的新一批40枚飛彈，證實了路透社先前報導。

烏克蘭軍方消息人士指出，相較於同類型的俄製伊斯坎德（Iskander）短程彈道飛彈，北韓KN-23及KN-24飛彈彈頭威力更大、射程更遠，但準確度較低，且曾被用於造成大量平民傷亡的攻擊。

這名軍方消息人士指出，俄軍動用北韓飛彈，符合其近來日益依賴彈道飛彈的趨勢，包括俄製伊斯坎德9M723飛彈；這類飛彈只能由美製愛國者（Patriot）防空系統攔截。

俄羅斯2023年底開始使用北韓KN-23及KN-24飛彈攻擊烏克蘭。切爾尼亞克表示，北韓在2023年底至2025年8月期間向俄羅斯提供150枚這類飛彈。

他說，目前約有9500名北韓士兵駐紮在與烏克蘭接壤的庫斯克州，但未直接參與對烏軍事行動。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月表示，克里姆林宮（Kremlin）希望北韓再派3萬士兵參與俄烏戰爭，俄方正準備在沃羅涅日地區接收這批部隊。

北韓 烏克蘭 彈道飛彈

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