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菲律賓南部外海強震！深度僅10公里 尚未傳出人員傷亡或災損
菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，5日當地時間中午12時13分，民答那峨島西達沃省薩蘭加尼（Sarangani, Davao Occidental）外海發生規模7.0地震，強調這起地震不會對菲律賓構成海嘯威脅。
《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）報導，菲律賓火山暨地震研究所在海嘯資訊公告中表示：「根據現有資料，不存在破壞性海嘯威脅。」該機構補充說：「這項公告僅供參考，這起地震不會對菲律賓構成海嘯威脅。」
這起地震震央位於西達沃省薩蘭加尼東南方258公里處，深度10公里，屬於構造地震；西達沃省薩蘭加尼初步觀測到第5級震度，即強烈搖晃。路透與法新社報導，德國地球科學研究中心（GFZ）與美國地質調查所（USGS）則測得地震規模6.3。目前尚未傳出人員傷亡或災損。
民答那峨島6月8日才發生芮氏規模7.8強震，至少106人死亡、超過1300人受傷，另有7人據報失蹤，也是菲律賓50年來破壞力最強的地震之一。薩蘭加尼島救難人員紹羅（Harly Sauro）接受法新社採訪時表示，地震發生時，大批民眾正聚集在球場上領取政府補助金。
紹羅說：「搖晃相當強烈。我看到人們陷入恐慌，四處奔跑並大聲叫喊，但所有人都很安全。」他表示：「根據我們的評估與經驗，我們認為不會有人員傷亡或災損。」
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