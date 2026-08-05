快訊

科技股業績亮眼推升台股收漲1,250點重返季線 台積電收高85元

食藥署認專家會議中聯全程在場 石崇良挨批說詞反覆：今公布會議記錄

48小時內見分曉！川普：美伊討論「非常好」 荷莫茲海峽不開就出重拳

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓南部外海強震！深度僅10公里 尚未傳出人員傷亡或災損

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
菲律賓民答那峨島西達沃省薩蘭加尼外海5日中午發生規模7.0地震，菲律賓火山暨地震研究所強調不會構成海嘯威脅。圖／ 截自 X / PHIVOLCS-DOST
菲律賓民答那峨島西達沃省薩蘭加尼外海5日中午發生規模7.0地震，菲律賓火山暨地震研究所強調不會構成海嘯威脅。圖／ 截自 X / PHIVOLCS-DOST

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，5日當地時間中午12時13分，民答那峨島西達沃省薩蘭加尼（Sarangani, Davao Occidental）外海發生規模7.0地震，強調這起地震不會對菲律賓構成海嘯威脅。

《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）報導，菲律賓火山暨地震研究所在海嘯資訊公告中表示：「根據現有資料，不存在破壞性海嘯威脅。」該機構補充說：「這項公告僅供參考，這起地震不會對菲律賓構成海嘯威脅。」

這起地震震央位於西達沃省薩蘭加尼東南方258公里處，深度10公里，屬於構造地震；西達沃省薩蘭加尼初步觀測到第5級震度，即強烈搖晃。路透與法新社報導，德國地球科學研究中心（GFZ）與美國地質調查所（USGS）則測得地震規模6.3。目前尚未傳出人員傷亡或災損

民答那峨島6月8日才發生芮氏規模7.8強震，至少106人死亡、超過1300人受傷，另有7人據報失蹤，也是菲律賓50年來破壞力最強的地震之一。薩蘭加尼島救難人員紹羅（Harly Sauro）接受法新社採訪時表示，地震發生時，大批民眾正聚集在球場上領取政府補助金。

紹羅說：「搖晃相當強烈。我看到人們陷入恐慌，四處奔跑並大聲叫喊，但所有人都很安全。」他表示：「根據我們的評估與經驗，我們認為不會有人員傷亡或災損。」

菲律賓 強震 災損

延伸閱讀

日本又震了…青森發生規模5.8地震 熊本震後土壤液化

熊本強震才過一周又搖！規模4.4 長崎也觀測到震度3

凌晨4時25分臺灣東部海域規模3.9地震 最大震度2級

埃及地震規模上修至5.6 當局啟動應變計畫

相關新聞

影／無人機「狩獵」烏克蘭菜販！澤倫斯基：全世界必須看到這一幕

烏克蘭總統澤倫斯基4日在社群媒體發布一隻無人機追捕烏克蘭南部男子的影片，稱這是俄羅斯對平民發動的「狩獵」攻擊。

Netflix紀錄片當事人遇雪崩！尼泊爾登山家的攀登人生

國際知名登山家普爾加（Nirmal Purja）於2026年7月30日帶領10人團隊，攀登海拔8051公尺的布洛德峰（Broad Peak）時遭遇雪崩意外，經巴基斯坦救援團隊搜救後，普爾加共同創立的登山嚮導公司Elite Exped於8月1日宣布普爾加及登山隊中其他9名登山者均不幸罹難。截至8月4日上午，救援隊已在雪峰上辨識出包含普爾加在內的8位登山者，並正協助將遺體運往營地，另外2位登山者的遺體則仍在搜索中。

菲律賓南部外海強震！深度僅10公里 尚未傳出人員傷亡或災損

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，5日當地時間中午12時13分，民答那峨島西達沃省薩蘭加尼（Sarangani, Davao Occidental）外海發生規模7.0地震，強調這起地震不會對菲律賓構成海嘯威脅。

AI成虛擬夥伴！降低成本與門檻 催生疫後美國創業潮

美國現在每年有數十萬人創辦新公司，掀起數十年來罕見的創業熱潮，原因除了疫情後許多人被裁員乾脆創業，也與AI工具降低創業門檻有關。專家認為，AI正成為新創者的虛擬夥伴，協助降低成本加速創業，也可能孕育下一批產業巨頭。

美首例「復活」除役核電廠一波三折 為何比新建還難？

當密西根州最老的運轉中核電廠2022年停機時，原本以為就此結束。這座位於密西根湖岸邊的電廠，並非唯一，當時已有數十座反應爐陸續除役。

吉野家、松屋搶開麵店 Sukiya不跟 三強差距早不在牛丼

日本的吉野家與松屋近年不約而同把目光轉向拉麵：吉野家喊出要把拉麵培養成第三大事業，松屋則收購人氣沾麵店六厘舍的公司。牛丼三強之中，市占居首的Sukiya母公司善商控股，沒有跟進。是它錯過下一波商機，還是根本不需要參加這場戰爭？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。