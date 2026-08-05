批日試射飛彈 金與正：北韓將採取更多軍事選項

北韓領導人金正恩位高權重的胞妹金與正今天表示，平壤當局將採取「更多軍事選項」，回應她所謂的日本軍事強權轉型。

路透社引述北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，金與正指控日本已經超越防禦態勢，將自衛隊轉變為具備先發攻擊及海外軍事行動能力的武裝力量。

她舉出兩個例子：一是日本神盾級驅逐艦「鳥海號」近日在太平洋進行戰斧（Tomahawk）等飛彈的試射；二是日本今年5月參加由美國主導、在菲律賓舉行的聯合軍演。

金與正表示，北韓的回應方式，會讓日本感受到自身暴露於更大維安風險之中，直言：「我們要讓他們後悔。」

金與正同時指控美國透過提供戰斧飛彈、改裝軍艦以利發射、支持日本試射飛彈等行為，助長日本軍力發展。

她說：「美國是日本這種危險軍事行動背後的推手。」

身兼朝鮮勞動黨中央委員會總務部部長的金與正指出，日本取得長程打擊能力，實際上已將北韓及鄰近國家納入攻擊範圍。

為了因應日方可能對北韓安全構成潛在威脅的軍事活動，金與正說，平壤「將制定更多軍事選項」，但未進一步說明細節。

分析人士認為，平壤試圖將日本軍事現代化描繪為直接的安全威脅，以合理化自身武器發展。

首爾的北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-jin）表示，金與正的談話意在將日本的行動，塑造成美國強化代理軍事力量、抗衡北韓整體戰略的一環。

南韓慶南大學遠東問題研究所（Institute for FarEastern Studies）教授林乙哲（Lim Eul-chul）指出，這種訊息或為未來飛彈試射、展示水下打擊能力等的軍事行動鋪路。