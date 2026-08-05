保釣運動歷史學者：勿輕忽中國以領土完整為名企圖

研究保釣運動的歷史學者伍卓駿今天在胡佛研究所指出，儘管釣魚台列嶼未來局勢難以預測，但鑑於先前俄羅斯入侵烏克蘭的教訓，國際社會不可輕忽一個擁核大國以領土完整與歷史恩怨等主張所展現的企圖。

美國胡佛研究所（Hoover Institution）舉辦近代中國與台灣工作坊。加州州立大學沙加緬度分校歷史學者伍卓駿（Justin Wu）講述保釣運動參與者政治認同的轉變。

他指出，1970年代初期，旅居海外的台灣和香港學生參與運動，由於對國民黨政權不滿，部分學生轉而支持中華人民共和國。北加州一群親中華人民共和國的學生主張中國與台灣應在中共領導下實現統一，一個統一的中國才有能力對抗帝國主義強權。

在舊金山灣區的抗議主要由加州大學柏克萊分校的學生領導。伍卓駿表示，當時學生與教授都高度投入政治議題，一名後來成為電腦科學家的台灣學生回憶，那段時間他很少上課，教授經常帶著研究生到咖啡館或草地上談論政治，幾乎沒在談電腦科學。

北加州保釣運動核心人物包括郭松棻、劉大任創辦「戰報」，將反帝國主義定位為運動核心。1971年11月，中國首任國務院總理周恩來在北京與5名台灣學生徹夜會談，並表示他與毛澤東都讀過「戰報」。這個轉折點致使學生對中共政權產生更大認同。

超過100名參與保釣運動的台灣與香港學生之後甚至聽取周恩來建議，中止學業，進入聯合國擔任中文翻譯。不過，這些學生所抱持的烏托邦夢想，很快便破滅。

1972年，郭松棻與劉大任前往中國，原本以為夢想成真，但這趟旅程最後卻成為「惡夢一場」。伍卓駿口述，劉大任拜訪一名親戚，該名親戚趁陪同的中共人員離開房間時，急忙勸告劉大任「千萬不要到中國生活」，表示在毛澤東統治下，人民的生活非常悲慘。劉大任之後則向親近的同伴說：「中國那裡的人，過得根本不像人。」

在隨後的時間裡，這批左派人士對中華人民共和國出現不同的看法；一些人持續批判中共政權，特別是在六四天安門事件之後，也有一些人選擇對問題視而不見。

伍卓駿表示，1970年代的保釣運動參與者，曾藉著反帝國主義情緒，想像一個強大的中國。然而時至今日，中國打壓香港社會與政治制度，並對台灣採取日益強硬的言論與立場，難以獲得兩地民眾認同。越來越多台灣人與香港人，把中華人民共和國視為干涉他們生活方式的帝國主義強權。這與1970年代形成鮮明對比。

他提醒，只要領土爭端一天未獲解決，就會持續引發東海緊張局勢，並影響中日關係。儘管釣魚台列嶼未來局勢難以預測；但在經歷俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，國際社會必須更嚴肅看待一個擁核大國對「領土完整」的主張企圖與其背後的「歷史恩怨」。