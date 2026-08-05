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防伊波拉疫情 加拿大核准莫德納啟動疫苗臨床試驗
加拿大衛生部今天宣布，加拿大已批准美國製藥巨擘莫德納（Moderna）開始進行針對邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）疫苗的臨床試驗。
法新社報導，加拿大衛生部指出，這項mRNA疫苗第1期臨床試驗「將評估候選疫苗的安全性、確定合適的劑量範圍，並確認任何可能的副作用」。
目前加拿大境內尚未通報任何伊波拉病例。
作為這項試驗的一部分，一組健康受試者將接種一劑疫苗，以評估人體對邦迪布焦病毒株產生的抗體反應。
若試驗結果正面，該疫苗將進入下一階段臨床試驗，並擴大受試者規模。這款疫苗採用與莫德納COVID-19疫苗相同的mRNA技術。
加拿大已於7月20日關閉邊境，禁止近期曾前往剛果民主共和國的所有外國公民入境；同時，加拿大也已與該公司達成協議，將在加拿大境內生產這款疫苗。
針對5月15日宣布爆發的伊波拉疫情中所涉及的邦迪布焦病毒株，目前尚無獲批准的疫苗或治療方法。其他候選疫苗目前也正在研發階段。
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