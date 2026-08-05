米雷伊再辱罵魯拉 巴西降阿根廷外交關係至代辦層級

日本的吉野家與松屋近年不約而同把目光轉向拉麵：吉野家喊出要把拉麵培養成第三大事業，松屋則收購人氣沾麵店六厘舍的公司。牛丼三強之中，市占居首的Sukiya母公司善商控股，沒有跟進。是它錯過下一波商機，還是根本不需要參加這場戰爭？

2026-08-05 08:00