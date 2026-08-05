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米雷伊再辱罵魯拉 巴西降阿根廷外交關係至代辦層級

中央社／ 巴西利亞4日綜合外電報導

巴西政府消息人士今天表示，由於阿根廷總統米雷伊再度辱罵巴西總統魯拉，巴西已告知阿根廷，兩國關係將降至臨時代辦層級。

路透社報導，消息人士表示，米雷伊（JavierMilei）昨天接受阿根廷LN+電視台專訪時，稱魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）是「前囚犯」、「小偷」和「貪腐分子」。

實際上，這已是米雷伊近期第2度批評魯拉。米雷伊上月底在競選活動中為巴西反對派總統候選人波索納洛（Flavio Bolsonaro）站台時，就曾批評魯拉。

巴西隨後召回駐阿根廷大使比泰利（Julio Bitelli）商討對策，並在這次事件後表示，比泰利不會回到阿根廷。

此舉證實巴西與阿根廷關係急劇惡化，自米雷伊上任以來，兩國從未舉行正式雙邊會談。

消息人士表示，阿根廷駐巴西大使萊蒙迪（DanielRaimondi）已獲悉降級外交關係的決定。阿根廷外交部未立即回應置評請求。

米雷伊 巴西 阿根廷

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