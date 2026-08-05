防外國干預 加拿大外國代理人登記制生效

加拿大「外國影響力透明登記制度」（Foreign InfluenceTransparency Registry）今天正式生效，這是加拿大因應外國干預的重要一步，但有民主倡導者擔心此舉仍難防堵外國勢力壓迫。首任外國影響力專員也坦言，新制度無法杜絕外國干預。

新制度規定，凡受外國政府、官方機構或相關實體委託，並在加拿大從事影響政治決策、立法、選舉、公投或政府採購等活動者，須依法向政府登記申報，便於公眾網上查閱。未依法登記者，最高可處100萬加元（約新台幣2300萬元）罰款，嚴重者甚至可能面臨刑事起訴。

這項制度是回應聯邦法官何格（Marie-JoséeHogue）領導的外國干預調查聽證會的報告結論，確認有外國政府干預加拿大選舉，損害民主制度，並提到中國是「最持久、最複雜的外國干預威脅」。

2021年4月，時任保守黨眾議員趙錦榮在國會提案「外國影響力登記法」，但隨後遭到虛假訊息大量攻擊，批評他是「漢奸」、「反華者」，最終他於當年10月的聯邦選舉中敗選。何格在報告中說：「合理懷疑因北京勢力的潛在影響，使趙錦榮失去了議席」。

時隔5年多後，加拿大「外國影響力透明登記制度」終於生效，趙錦榮對中央社表示：「很欣慰我當年的訴求有了結果，這是對加拿大有益的事，希望這能降低外國勢力不當影響加拿大的民主。」

加拿大卑詩省法律援助機構Access Pro Bono資訊官吉米言（Jimmy Yan）對中央社說，任何法律都有嚇阻效果，相信這會減少外國政府勢力企圖對加拿大政治進行的干預。

中國民主黨溫哥華黨部負責人郝丹雖肯定登記制度的設立，但不確定能起到多少預防效果。

他對中央社說，現在外國政府的代理人勢力和影響方式都很複雜，外界很難分辨。「他們可能不會去登記，或者登記了卻仍輾轉透過其他管道進行隱蔽之事，例如在中文社群平台散播假消息，或對特定民主人士進行騷擾或打壓，你根本難以防堵或追查。」

監督「外國影響力透明登記制度」的首任專員柏格曼（Anton Boegman）接受加拿大廣播公司（CBC）專訪時坦言「這項制度不會解決加拿大的外國干預問題」。

他解釋，「外國影響力」（Foreign Influence）與「外國干預」（Foreign Interference）是兩個不同概念。新登記制度是要揭露哪些人士正代表外國政府或機構，試圖影響加拿大的政治決策，著重於「透明化」；並非查緝秘密滲透或間諜活動，也不是偵辦跨國打壓異議人士等案件。

美國早於1938年便建立「外國代理人登記法」；澳洲於2018年設立外國影響透明制度；英國則於2023年完成立法，並於2025年正式生效。