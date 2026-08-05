阿根廷總統米雷伊再批巴西魯拉 南美外交緊張升溫

阿根廷總統米雷伊近日多次公開批評巴西總統魯拉，甚至在巴西境內為右翼巴西總統候選人站台時，直指魯拉是「小偷」與「貪腐分子」，引發兩國外交摩擦。此舉不僅加劇雙邊緊張，也讓南美區域的政治氛圍更加複雜。

米雷伊（Javier Milei）在接受CNN巴西新聞網等多家媒體訪問時，重申魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）曾因貪腐案入獄，並指控巴西政府在阿根廷2023年大選中暗中支持對手候選人馬沙（Sergio Massa）。他更表示希望巴西在10月總統選舉中「轉向右派」，加入區域「藍色浪潮」，即右翼政黨在拉美多國的勝選趨勢。

魯拉則以「不值得回應」來淡化爭議，僅在公開場合諷刺米雷伊的言論是「鬧劇」。

烏拉圭外交部長盧貝特金（Mario Lubetkin）則呼籲兩國領袖降低緊張，強調此刻正值南方共同市場（Mercosur）與歐盟及亞洲國家推進貿易協定的關鍵時期，區域合作應優先於個人衝突。烏拉圭雖拒絕充當調停者，但提醒若持續對抗，恐削弱整體經濟整合。

分析人士指出，米雷伊的強硬言辭不僅出於意識形態，也可能是為了向美國總統川普（Donald Trump）及其支持者示好，藉此爭取更多國際支持與經濟援助。英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）專家沙巴提尼（Christopher Sabatini）認為，米雷伊的舉動凸顯拉美政治右傾趨勢，但過度介入他國選舉在外交上屬於「前所未見」，可能削弱區域合作的信任基礎。

目前，巴西已召回駐阿根廷大使以示抗議，阿根廷政府則試圖淡化爭端，稱這只是「政治與意識形態的差異」。然而，隨著米雷伊在短短10天內4度公開攻擊魯拉，分析人士認為，雙邊關係恐難在短期內恢復平穩。