快訊

以為「不付款就不算成交」？投資人違約交割 最重恐關10年罰2億

15歲經營之神3.9億暴富落幕 麥克風少年蘇友謙：每天領700元過日子

女兒淪詐欺共犯遭判刑 台中市警局長吳敬田：她已學到教訓

聽新聞
0:00 / 0:00

阿根廷總統米雷伊再批巴西魯拉 南美外交緊張升溫

中央社／ 聖保羅4日專電

阿根廷總統米雷伊近日多次公開批評巴西總統魯拉，甚至在巴西境內為右翼巴西總統候選人站台時，直指魯拉是「小偷」與「貪腐分子」，引發兩國外交摩擦。此舉不僅加劇雙邊緊張，也讓南美區域的政治氛圍更加複雜。

米雷伊（Javier Milei）在接受CNN巴西新聞網等多家媒體訪問時，重申魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）曾因貪腐案入獄，並指控巴西政府在阿根廷2023年大選中暗中支持對手候選人馬沙（Sergio Massa）。他更表示希望巴西在10月總統選舉中「轉向右派」，加入區域「藍色浪潮」，即右翼政黨在拉美多國的勝選趨勢。

魯拉則以「不值得回應」來淡化爭議，僅在公開場合諷刺米雷伊的言論是「鬧劇」。

烏拉圭外交部長盧貝特金（Mario Lubetkin）則呼籲兩國領袖降低緊張，強調此刻正值南方共同市場（Mercosur）與歐盟及亞洲國家推進貿易協定的關鍵時期，區域合作應優先於個人衝突。烏拉圭雖拒絕充當調停者，但提醒若持續對抗，恐削弱整體經濟整合。

分析人士指出，米雷伊的強硬言辭不僅出於意識形態，也可能是為了向美國總統川普（Donald Trump）及其支持者示好，藉此爭取更多國際支持與經濟援助。英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）專家沙巴提尼（Christopher Sabatini）認為，米雷伊的舉動凸顯拉美政治右傾趨勢，但過度介入他國選舉在外交上屬於「前所未見」，可能削弱區域合作的信任基礎。

目前，巴西已召回駐阿根廷大使以示抗議，阿根廷政府則試圖淡化爭端，稱這只是「政治與意識形態的差異」。然而，隨著米雷伊在短短10天內4度公開攻擊魯拉，分析人士認為，雙邊關係恐難在短期內恢復平穩。

米雷伊 巴西 魯拉

延伸閱讀

美國罕見大砍海外據點！傳擬關閉5處駐外機構 日本名古屋入列

美眾院外委會榮譽主席麥考爾：對台軍售不受美中關係影響

民調：民主黨近10年首奪經濟議題優勢 川普支持率跌至35%

休達移民潮引熱議 捷克總理籲將西班牙排除申根區

相關新聞

Netflix紀錄片當事人遇雪崩！尼泊爾登山家的攀登人生

國際知名登山家普爾加（Nirmal Purja）於2026年7月30日帶領10人團隊，攀登海拔8051公尺的布洛德峰（Broad Peak）時遭遇雪崩意外，經巴基斯坦救援團隊搜救後，普爾加共同創立的登山嚮導公司Elite Exped於8月1日宣布普爾加及登山隊中其他9名登山者均不幸罹難。截至8月4日上午，救援隊已在雪峰上辨識出包含普爾加在內的8位登山者，並正協助將遺體運往營地，另外2位登山者的遺體則仍在搜索中。

美首例「復活」除役核電廠一波三折 為何比新建還難？

當密西根州最老的運轉中核電廠2022年停機時，原本以為就此結束。這座位於密西根湖岸邊的電廠，並非唯一，當時已有數十座反應爐陸續除役。

吉野家、松屋搶開麵店 Sukiya不跟 三強差距早不在牛丼

日本的吉野家與松屋近年不約而同把目光轉向拉麵：吉野家喊出要把拉麵培養成第三大事業，松屋則收購人氣沾麵店六厘舍的公司。牛丼三強之中，市占居首的Sukiya母公司善商控股，沒有跟進。是它錯過下一波商機，還是根本不需要參加這場戰爭？

曾放空日圓狠賺一票 美財長貝森特反手操盤救日圓

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：昔放空日圓賺10億美元 貝森特反手救日圓 頭條二：摩洛哥數萬青年闖西班牙 經濟成長難解失業困境 頭條三：川普司法部長提名掃除障礙 書面讓步仍留法律爭議

川普301關稅又挨告了 逾20州檢察長提訴訟

美國超過20名民主黨籍州檢察長提告，挑戰川普政府以強迫勞動問題為由，對逾60個貿易夥伴加徵10%至12.5%關稅。他們指控，政府進行的調查只是一場「騙局」，並以強迫勞動為藉口，繼續推行違法的關稅計畫。

軍事攻擊…資料中心新風險

長期以來，資料中心一直是網路攻擊的對象，但遭受實體軍事攻擊則是2026年的新現象。對於將人工智慧（AI）視為國家安全與經濟成長核心的各國政府，以及近年大舉投資全球資料中心建設的科技產業而言，這是一場不得不正視的重大考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。