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以黎展開第7輪談判 黎推動以軍逐步撤離南部

中央社／ 羅馬4日綜合外電報導

黎巴嫩以色列今天在義大利羅馬（Rome）舉行新一輪由美國斡旋的談判，黎巴嫩方面尋求以色列分階段撤離黎國南部；會談預計持續至6日。

法新社報導，以黎6月在美國華府的談判中，就一項架構協議達成共識，內容包括解除真主黨（Hezbollah）武裝、以軍隊逐步撤離黎巴嫩南部，並由黎軍進駐，先從所謂「試點區」開始推動。

美國與以色列2月底聯手空襲伊朗並擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）後，黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織「真主黨」3月為聲援德黑蘭當局，向以色列發射飛彈與無人機，導致黎巴嫩全面捲入中東戰事。

真主黨的行動引發以色列回擊，以軍發動的空襲和地面行動已造成黎國境內4300多人喪生。

本週在羅馬舉行的會談，是以黎在美方斡旋下展開的第7輪談判。

黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）昨天在內閣會議表示，黎國正「持續推動以色列分階段自黎國領土撤軍，最終實現全面撤軍」。

美國國務院官員先前告訴法新社說，本週的討論將「包括擴大試點區進程、解決所有未竟邊界爭議，以及推動全面和平與安全協定」。

然而，真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）今天表示，直接談判只會為黎巴嫩帶來「恥辱、屈辱與接連不斷的讓步」。

以軍 以色列 黎巴嫩

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