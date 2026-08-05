傳美擬關名古屋等5外館 專家憂削弱影響力 使中俄得利

路透三日引述知情人士報導，美國國務院已通知國會，計畫關閉日本名古屋等五個外館。有民主黨人和美國前外交及國安官員擔憂，這波縮編加上去年裁撤美國國際開發總署（ＵＳＡＩＤ），恐削弱美國影響力，造成權力真空，讓美國最主要對手中國大陸與俄羅斯有機可乘。

美國國務院上周告知國會幾個委員會，計畫關閉在加勒比海島國格瑞那達首都聖喬治、名古屋、印尼棉蘭、非洲國家喀麥隆最大城杜阿拉及加拿大溫尼伯等地外館。但國務院尚未宣布此事。

這將是在並非出於「特定地緣政治事件」影響下，美國罕見同時裁撤多個外館。中國則尚未在杜阿拉與溫尼伯設外館。美國國務院二日未對路透報導置評，只說將確保美國的全球外交布局兼具效率與成效，並依程序知會國會。

其實美國總統川普自去年一月就任後，國務院就開始著手準備關閉近十二個外館，以配合川普揭櫫的「美國優先」議程。白宮管理與預算局（ＯＭＢ）原主張擴大縮編外館的規模，最多裁撤卅個外館；有美國官員認為，小型外館不具必要性，也不符成本效益。