聽新聞
0:00 / 0:00

傳美擬關名古屋等5外館 專家憂削弱影響力 使中俄得利

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國國務院。新華社
美國國務院。新華社

路透三日引述知情人士報導，美國國務院已通知國會，計畫關閉日本名古屋等五個外館。有民主黨人和美國前外交及國安官員擔憂，這波縮編加上去年裁撤美國國際開發總署（ＵＳＡＩＤ），恐削弱美國影響力，造成權力真空，讓美國最主要對手中國大陸與俄羅斯有機可乘。

美國國務院上周告知國會幾個委員會，計畫關閉在加勒比海島國格瑞那達首都聖喬治、名古屋、印尼棉蘭、非洲國家喀麥隆最大城杜阿拉及加拿大溫尼伯等地外館。但國務院尚未宣布此事。

這將是在並非出於「特定地緣政治事件」影響下，美國罕見同時裁撤多個外館。中國則尚未在杜阿拉與溫尼伯設外館。美國國務院二日未對路透報導置評，只說將確保美國的全球外交布局兼具效率與成效，並依程序知會國會。

其實美國總統川普自去年一月就任後，國務院就開始著手準備關閉近十二個外館，以配合川普揭櫫的「美國優先」議程。白宮管理與預算局（ＯＭＢ）原主張擴大縮編外館的規模，最多裁撤卅個外館；有美國官員認為，小型外館不具必要性，也不符成本效益。

中俄 外館 國務院 名古屋 白宮 國安

延伸閱讀

美國罕見大砍海外據點！傳擬關閉5處駐外機構 日本名古屋入列

中東恐爆大戰？美國示警公民「應考慮離開中東」10國大使館跟進轉發

美日將再聯手拉升日圓 川普：將有「財務利益」

川普社群發文稱接獲中東多國請求取消攻伊朗 曝談妥二條件

相關新聞

傳美擬關名古屋等5外館 專家憂削弱影響力 使中俄得利

路透三日引述知情人士報導，美國國務院已通知國會，計畫關閉日本名古屋等五個外館。有民主黨人和美國前外交及國安官員擔憂，這波縮編加上去年裁撤美國國際開發總署（ＵＳＡＩＤ），恐削弱美國影響力，造成權力真空，讓美國最主要對手中國大陸與俄羅斯有機可乘。

美最新民調：經濟施政能力 民主黨10年來首勝共和黨

根據路透社／益普索自七月廿九日至八月三日所做的最新民調，美國民眾認為，民主黨在經濟上的施政能力優於共和黨，為近十年首見；川普的支持率則跌至百分之卅五，月減兩個百分點，只比他第二任的最低支持率高一個百分點。

日公布防衛白皮書 刪去年「台海攸關安保」

日本防衛省四日公布「二○二六年版防衛白皮書」，提到共軍航艦在太平洋的活動不斷擴大，中國大陸的相關軍事活動是「嚴重關切事項與空前大的戰略挑戰」。對於台海情勢，今年版刪除「攸關日本安保」等字句，僅保留「台海情勢穩定對國際社會穩定很重要」。

川習會前 AI議題 中美談判新戰線

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計九月在華府舉行峰會，人工智慧（ＡＩ）相關議題可能是中美談判新戰線。路透四日報導，川普政府正在草擬一項禁令，禁止進口中國製造的新型資料中心零組件，以保護支撐ＡＩ熱潮的基礎設施。

民主黨25州砲轟川普 提告強迫勞動關稅「騙局」

美國廿五位民主黨籍州檢察長三日提告，挑戰川普政府以「強迫勞動」為由，對逾六十個美國貿易夥伴加徵百分之十至百分之十二點五不等的關稅。他們指控，川普政府所謂的強迫勞動調查只是一場「騙局」，並以此為藉口持續遂行違法的關稅計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。