美最新民調：經濟施政能力 民主黨10年來首勝共和黨

根據路透社／益普索自七月廿九日至八月三日所做的最新民調，美國民眾認為，民主黨在經濟上的施政能力優於共和黨，為近十年首見；川普的支持率則跌至百分之卅五，月減兩個百分點，只比他第二任的最低支持率高一個百分點。

該民調共訪問四五○五名美國選民，抽樣誤差正負兩個百分點。該民調顯示，美伊戰爭推升能源價格等因素使川普經濟施政成績備受考驗，恐拖累共和黨十一月期中選舉選情。

約三成七登記選民認為，民主黨在美國經濟政策上表現較佳，三成六認為是共和黨；兩成七回答不確定或「其他政黨」會更好。川普二○一七至二○二一年第一任的大部分時間，至民主黨籍前總統拜登四年執政，再到川普第二任初期，共和黨一直在經濟議題上保持優勢。

但共和黨在經濟議題上的優勢，自川普去年一月回任後持續縮小，近幾月甚至降至零。自美伊二月開戰以來，美國國內汽油價格已飆漲逾二成五，平均每加侖油價上漲逾一美元。

該民調公布前夕，川普則在自創社媒真實社群寫道，本人真實的民調數字，可不是那些假新聞媒體捏造的數字，而是本人民調創新高。