聽新聞
0:00 / 0:00

美最新民調：經濟施政能力 民主黨10年來首勝共和黨

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普的支持率跌至35%。美聯社
美國總統川普的支持率跌至35%。美聯社

根據路透社／益普索自七月廿九日至八月三日所做的最新民調，美國民眾認為，民主黨在經濟上的施政能力優於共和黨，為近十年首見；川普的支持率則跌至百分之卅五，月減兩個百分點，只比他第二任的最低支持率高一個百分點。

該民調共訪問四五○五名美國選民，抽樣誤差正負兩個百分點。該民調顯示，美伊戰爭推升能源價格等因素使川普經濟施政成績備受考驗，恐拖累共和黨十一月期中選舉選情。

約三成七登記選民認為，民主黨在美國經濟政策上表現較佳，三成六認為是共和黨；兩成七回答不確定或「其他政黨」會更好。川普二○一七至二○二一年第一任的大部分時間，至民主黨籍前總統拜登四年執政，再到川普第二任初期，共和黨一直在經濟議題上保持優勢。

但共和黨在經濟議題上的優勢，自川普去年一月回任後持續縮小，近幾月甚至降至零。自美伊二月開戰以來，美國國內汽油價格已飆漲逾二成五，平均每加侖油價上漲逾一美元。

該民調公布前夕，川普則在自創社媒真實社群寫道，本人真實的民調數字，可不是那些假新聞媒體捏造的數字，而是本人民調創新高。

共和黨 民主黨 民調 川普 美伊戰爭 拜登

延伸閱讀

民調：民主黨近10年首奪經濟議題優勢 川普支持率跌至35%

聯合報社論／選舉在即而三場戰爭無解，川普也棘手了

期中選舉近了 民主黨等不到大金主捐款

「對伊開戰形同背叛」 川普支持者組復仇者聯盟、可能成立新政黨

相關新聞

傳美擬關名古屋等5外館 專家憂削弱影響力 使中俄得利

路透三日引述知情人士報導，美國國務院已通知國會，計畫關閉日本名古屋等五個外館。有民主黨人和美國前外交及國安官員擔憂，這波縮編加上去年裁撤美國國際開發總署（ＵＳＡＩＤ），恐削弱美國影響力，造成權力真空，讓美國最主要對手中國大陸與俄羅斯有機可乘。

美最新民調：經濟施政能力 民主黨10年來首勝共和黨

根據路透社／益普索自七月廿九日至八月三日所做的最新民調，美國民眾認為，民主黨在經濟上的施政能力優於共和黨，為近十年首見；川普的支持率則跌至百分之卅五，月減兩個百分點，只比他第二任的最低支持率高一個百分點。

日公布防衛白皮書 刪去年「台海攸關安保」

日本防衛省四日公布「二○二六年版防衛白皮書」，提到共軍航艦在太平洋的活動不斷擴大，中國大陸的相關軍事活動是「嚴重關切事項與空前大的戰略挑戰」。對於台海情勢，今年版刪除「攸關日本安保」等字句，僅保留「台海情勢穩定對國際社會穩定很重要」。

川習會前 AI議題 中美談判新戰線

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計九月在華府舉行峰會，人工智慧（ＡＩ）相關議題可能是中美談判新戰線。路透四日報導，川普政府正在草擬一項禁令，禁止進口中國製造的新型資料中心零組件，以保護支撐ＡＩ熱潮的基礎設施。

民主黨25州砲轟川普 提告強迫勞動關稅「騙局」

美國廿五位民主黨籍州檢察長三日提告，挑戰川普政府以「強迫勞動」為由，對逾六十個美國貿易夥伴加徵百分之十至百分之十二點五不等的關稅。他們指控，川普政府所謂的強迫勞動調查只是一場「騙局」，並以此為藉口持續遂行違法的關稅計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。