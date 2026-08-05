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民主黨25州砲轟川普 提告強迫勞動關稅「騙局」

聯合報／ 編譯季晶晶陳韻涵／綜合報導
美國總統川普以「強迫勞動」為名加徵關稅，引發反彈。路透
美國總統川普以「強迫勞動」為名加徵關稅，引發反彈。路透

美國廿五位民主黨籍州檢察長三日提告，挑戰川普政府以「強迫勞動」為由，對逾六十個美國貿易夥伴加徵百分之十至百分之十二點五不等的關稅。他們指控，川普政府所謂的強迫勞動調查只是一場「騙局」，並以此為藉口持續遂行違法的關稅計畫。

這是川普去年一月回任後在貿易政策上面臨的最新法律挑戰，可能又一次掀起曠日廢時的司法攻防。今年稍早聯邦最高法院才駁回他多數的關稅措施，裁定他不得援引一九七七年國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ），向貿易夥伴加稅。

川普政府隨即援引兩項美國貿易法規，對主要貿易夥伴加徵至少百分之十關稅，試圖繞過上述裁決，其中強迫勞動部分是援引一九七四年貿易法第三○一條，而這項新關稅涵蓋近百分之百的美國進口商品。

這廿五州均由民主黨執政。加州檢察長邦塔說，這是川普第二任第三次試圖非法加徵關稅，只會提高美國家庭與中小企業的生活及經營成本。

紐約州檢察長詹樂霞說，在聯邦最高法院敗訴後，川普政府又試圖透過新一輪關稅，非法提高美國家庭及企業的稅賦。

俄勒岡州檢察長雷菲爾德也說，儘管到處碰壁，川普仍試圖又一次帶給本州的工薪階級家庭和企業帶來更多混亂。

美國益智玩具商「學習資源」這次也提告，批評川普政府以前所未見、毫無依據且無差別的方式濫用三○一條款，向該玩具商及其客戶和美國消費者加徵數十億美元稅款。

白宮發言人德賽則聲明，川普政府依法採取行動，要求各國消除對美國商業造成負擔的不合理行為、政策與做法；外國未禁止且有效執行對強迫勞動商品的進口禁令，構成美國商業和勞工的負擔；三○一關稅自川普第一任以來，已證明是能經得起法律檢驗的政策工具，至今亦復如此。

川普 關稅 民主黨 貿易法 聯邦最高法院 提告 301調查

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