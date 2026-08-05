日公布防衛白皮書 刪去年「台海攸關安保」

日本防衛省四日公布「二○二六年版防衛白皮書」，提到共軍航艦在太平洋的活動不斷擴大，中國大陸的相關軍事活動是「嚴重關切事項與空前大的戰略挑戰」。對於台海情勢，今年版刪除「攸關日本安保」等字句，僅保留「台海情勢穩定對國際社會穩定很重要」。

該白皮書寫道，鑒於日本周邊的安保環境愈來愈嚴峻，日方將持續依託日美同盟，同時深化和志同道合國家的安保合作，強化嚇阻力。

日本防衛大臣小泉進次郎四日在日本內閣會議報告年度防衛白皮書。他說，為了應對使用人工智慧（ＡＩ）與無人機的新型作戰方式，強化國防相關生產及技術的基礎十分重要。

小泉還說，中國正迅速提升軍力的質與量，日本有必要持續繃緊神經密切關注。

該白皮書概述截至五月底共軍航艦的活動情況，研判共軍正提升遠洋和空中作戰的執行力；對於共軍在台灣周邊的演習，該白皮書寫道，封鎖是中國強迫台灣統一的手段之一，在中國軍事活動趨於頻繁下，兩岸緊張恐加劇。文字雖和二○二五年版相同。但新增具體表述，例如中國海警會公布在台灣周邊海域實施登臨檢查、演練扣押和執法巡邏。

去年十一月日相高市早苗在眾議院答詢時，宣稱「台灣有事」可能符合出動自衛隊的要件，引發北京強烈不滿，中日關係陷入僵局至今。去年版白皮書寫道，台海情勢穩定不僅攸關日本安保，對國際社會穩定也很重要，明確將台海穩定與日本安保掛鉤，但新版不再明文寫出「攸關日本安保」，僅保留「攸關國際社會穩定」。

大陸國防部發言人陳曦昨晚回應，日新版防衛白皮書充斥虛假敘事，大肆渲染周邊安全危機，炒作所謂中國威脅，完全是賊喊捉賊，為自身軍事鬆綁找藉口。