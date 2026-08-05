川習會前 AI議題 中美談判新戰線

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計九月在華府舉行峰會，人工智慧（ＡＩ）相關議題可能是中美談判新戰線。路透四日報導，川普政府正在草擬一項禁令，禁止進口中國製造的新型資料中心零組件，以保護支撐ＡＩ熱潮的基礎設施。

彭博四日引述知情人士報導，北京近來愈來愈忌憚美國ＡＩ開發商Anthropic的Mythos及其他前沿模型，恐被用來對付中國，甚至成為具攻擊力的網路武器。

中國希望在可能的九月華府「川習會」前，讓中美保持相對融洽的氣氛，並尋求在習近平訪美前的中美ＡＩ談判上取得雙贏結果，還沒有立即對Anthropic出手的打算。

不過，北京已開始研擬反制措施，一旦美國對中國ＡＩ企業有所動作，北京就可能祭出反制措施，或將美國ＡＩ公司列入中國的實體清單；即屆時繼關稅、稀土和晶片後，ＡＩ將成為中美間的新戰線。

中國復旦大學教授吳心伯說，中國對Anthropic的疑慮，反映出北京對美國ＡＩ企業更廣泛的國安憂慮，包括這些美企可能蒐集中國客戶個資，並與美國政府或軍方分享，中國必須對此保持警覺。

中國新創公司「月之暗面」最近推出號稱媲美美國頂尖模型的系統後，美國財長貝森特表明，若發現中國模型開發商竊取美國智財，不排除祭出制裁；中國商務部則揚言，必要時採取一切必要措施反制。

Anthropic一向主張美國應加強限制中國取得先進ＡＩ，執行長阿莫戴呼籲華府阻止高階晶片流入中國，要求對強大ＡＩ模型實施安全測試；Anthropic也指控中國阿里巴巴旗下的Qwen等開發商，不當利用Claude輸出訓練自家模型。阿莫戴上周更指稱，中國先進ＡＩ恐威脅美國在軍事上的優勢。

白宮四日召集包括OpenAI、Anthropic、Google及Meta等多家ＡＩ美企開閉門會議，討論ＡＩ網路安全評估框架，聚焦最先進ＡＩ模型恐帶來的資安風險，和政府與產業如何建立自願性資安審查機制。

白宮官員證實，相關框架已根據美國總統川普六月簽署的行政命令完成制定，但尚未公布具體內容。

川普已暗示，考慮進一步限制ＡＩ，但須避免管制過頭，反而使美國在競爭中落後中國，「我們不希望限制他們，結果突然變成中國第一、美國第二」。

OpenAI日前揭露，一套實驗中的ＡＩ代理人在測試時入侵ＡＩ開發平台Hugging Face的系統；Anthropic也承認，部分模型在內部測試時意外入侵三家公司系統。

美國兩大ＡＩ業者接連出現ＡＩ自主「駭入」事件，引發美國國會和州政府關切，擔憂ＡＩ未來恐遭濫用為網攻工具。