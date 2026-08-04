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休達移民潮危機獲控制 歐盟強化保護邊境安全

中央社／ 布魯塞爾4日專電

歐盟今天針對摩洛哥移民湧入西班牙飛地休達（Ceuta）一事，召開內政部長緊急會議。歐盟內政和移民事務專員布倫納指出，並沒有移民因此成功進入申根區，歐盟邊境安全問題也得到解決。現在歐盟要團結一致採取行動，並從此事件中吸取教訓。

在歐盟內政部長緊急視訊會議後，布倫納（MagnusBrunner）於今天下午主持記者會，說明會議情形與討論的內容。

布倫納說，過去數日發生的事件，是對歐盟韌性的考驗，也是對整體外部邊境安全考驗。從第一時間，歐盟執委會就向西班牙提供了財政和行動上的支持，包含加強休達外部邊界保護的緊急財政援助，也支持遣返工作，並防止移民進一步移向歐盟內部。實際上沒有任何人進入西班牙本土，申根區也未受到影響。

他說，申根區的完整性得以維持，這是西班牙、摩洛哥與歐盟執委會在過去幾天密切且持續合作的成果。同時感謝西班牙政府及休達行政當局致力恢復秩序，並與摩洛哥密切配合，確保人員迅速返回。

布倫納進一步指出，歐洲國際邊界管理署（Frontex）已在休達部署了30多人，隨時準備提供更多的協助。此外，如歐洲刑警組織（Europol）、歐盟庇護署（EUAA）也都做好準備幫助西班牙。

他強調，就目前的情況而言，歐盟無疑通過了這次考驗。現在的關鍵在於歐盟要團結一致、採取行動，並從這些事件中吸取教訓。這也是今天會議討論的重點。

布倫納表示，「歐洲移民與庇護公約」於今年6月12日生效後，成果已經逐漸反映在數字之上。同時，新規上路後實施更快的審查程序、邊境管理和遣返流程，無論從安全的角度還是移民的角度，都是非常重要的要素，對於進一步遏制非法移民也有幫助。

日前歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）提到強化5個領域的措施以應對移民問題。布倫納在今天的會議中針對相關措施內容進行討論，並得到了讚同。

這5項領域分別為「強化與鄰國的合作」、「強化外部邊界安全」、「快速遣返」、「改善並強化預警系統」、「瓦解人口走私網絡」。

布倫納強調，西班牙及其人民當然可以依靠歐盟的支持與力量來克服當前的挑戰。同時，歐盟也不應有任何誤判，將會把漏洞補上並共同持續保護歐盟的外部邊境。

歐盟 移民 摩洛哥

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