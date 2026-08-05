軍事攻擊…資料中心新風險

長期以來，資料中心一直是網路攻擊的對象，但遭受實體軍事攻擊則是2026年的新現象。對於將人工智慧（AI）視為國家安全與經濟成長核心的各國政府，以及近年大舉投資全球資料中心建設的科技產業而言，這是一場不得不正視的重大考驗。

CNN報導指出，先前伊朗已對鄰近國家的煉油廠、石油出口設施及觀光景點發動攻擊，重創波斯灣國家及與其往來各國的經濟。如今，支撐AI運算、攸關全球未來經濟發展的資料中心，也逐漸成為攻擊目標。

伊朗與美國已在波斯灣地區對至少五座資料中心發動攻擊，其中包括伊朗上月底第二度以飛彈攻擊亞馬遜（Amazon）位於巴林的資料中心。

戰爭初期伊朗即表明，資料中心屬於合法軍事攻擊目標。伊朗伊斯蘭革命衛隊曾公布一份包含29個區域科技設施的攻擊目標清單，其中包括亞馬遜、Google、微軟、輝達及Palantir等企業的據點。波斯灣地區的資料中心不僅對美軍與AI產業至關重要，也攸關該區打造繼美國和中國後全球第三大AI樞紐的布局。

三井住友海上保險美國公司（MSIG USA）財產保險業務主管瑞伊指出，資料中心本質上只是裝有極昂貴設備的大型倉庫，要強化其抵禦炸彈與無人機攻擊的能力，其實沒有太多方法。

資料中心之所以設有備援系統，原本主要是為因應天然災害、電纜中斷等問題，但如今也必須考慮軍事攻擊風險。