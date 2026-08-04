休達移民潮引熱議 捷克總理籲將西班牙排除申根區

在數以萬計移民湧入西班牙北非飛地休達（Ceuta）後，捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）將此情況形容為「西班牙政府造成的醜聞」，並率先提出將西班牙排除出申根區（Schengen Area），再次引發有關移民、歐盟邊境與人員自由流動的討論。

西班牙北非飛地休達上週爆發大批非法移民越境事件。此事發生之際，西班牙正推動一項計畫，將已居住在西班牙境內的部分非法移民合法化。巴比斯批評，此政策將鼓勵更多人非法移民，並表示應立即將西班牙排除於申根區之外。

巴比斯表示：「一個歐盟成員國竟然在歐盟整體政策方向相反的情況下，推行透過合法化非法移民居留身分的移民政策，這是完全不可接受的醜聞。」

一些歐洲政治人物也呼籲暫停西班牙的申根區成員資格。在休達危機後，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）呼籲，鑑於數千名移民湧入與摩洛哥接壤的西班牙飛地休達，應暫停西班牙在歐盟申根區的資格。

捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）則將此事件稱為歐盟及申根區面臨的重大挑戰，但並未支持將西班牙逐出申根區。他表示，當務之急應是評估西班牙的立場，並應對大規模移民帶來的風險。

此次事件再次讓移民議題成為歐洲政治焦點，也喚起2015年難民危機的記憶。當年超過100萬名尋求庇護者抵達歐洲，而德國決定接納大量難民，也引發歐洲各地政治反彈。

捷克於2007年加入申根區，取消與鄰國間的例行邊境檢查，正式加入歐洲的自由通行區。不過，在移民或安全壓力增加時，捷克曾支持恢復臨時邊境管制。例如在2015年移民危機期間，以及近年因移民路線改變，捷克都曾恢復與斯洛伐克邊境的檢查。

捷克媒體Expats.cz分析，巴比斯的主張涉及移民政策，直接挑戰歐盟最重要的成果「申根區」，意即是允許成員國人民免護照自由往來的制度。

然而，若要暫停西班牙的申根資格，必須由歐盟層級共同決定，並非任何單一會員國可以片面決定。此外，休達與另一個西班牙飛地麥里亞（Melilla）本身就不屬於申根區，因此從這些地區進入歐洲本來就需要接受邊境檢查。

一向對非法移民採取強硬立場的斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）表示，西班牙應獲得協助保護歐盟外部邊境，而不是被排除出申根區。他認為，將西班牙逐出申根區並非正確做法，並提議派遣斯洛伐克警察和技術設備協助西班牙管理邊境。

Expats.cz指出，這起事件反映歐洲各國對移民問題看法不同，究竟應透過強化歐盟外部邊境防衛來解決問題，或是應限制申根區內部的人員自由流動。此外，如何在維護開放邊境與保障國家安全之間取得平衡，以及歐盟應如何共同管理移民問題，仍是歐洲各國持續面臨的核心難題。