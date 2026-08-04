快訊

原本關係佳…離職員工欠債「夜闖豪宅行竊」 屏東鎢業董座慘遭殺害

聽新聞
0:00 / 0:00

休達移民潮引熱議 捷克總理籲將西班牙排除申根區

中央社／ 布拉格4日專電

在數以萬計移民湧入西班牙北非飛地休達（Ceuta）後，捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）將此情況形容為「西班牙政府造成的醜聞」，並率先提出將西班牙排除出申根區（Schengen Area），再次引發有關移民、歐盟邊境與人員自由流動的討論。

西班牙北非飛地休達上週爆發大批非法移民越境事件。此事發生之際，西班牙正推動一項計畫，將已居住在西班牙境內的部分非法移民合法化。巴比斯批評，此政策將鼓勵更多人非法移民，並表示應立即將西班牙排除於申根區之外。

巴比斯表示：「一個歐盟成員國竟然在歐盟整體政策方向相反的情況下，推行透過合法化非法移民居留身分的移民政策，這是完全不可接受的醜聞。」

一些歐洲政治人物也呼籲暫停西班牙的申根區成員資格。在休達危機後，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）呼籲，鑑於數千名移民湧入與摩洛哥接壤的西班牙飛地休達，應暫停西班牙在歐盟申根區的資格。

捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）則將此事件稱為歐盟及申根區面臨的重大挑戰，但並未支持將西班牙逐出申根區。他表示，當務之急應是評估西班牙的立場，並應對大規模移民帶來的風險。

此次事件再次讓移民議題成為歐洲政治焦點，也喚起2015年難民危機的記憶。當年超過100萬名尋求庇護者抵達歐洲，而德國決定接納大量難民，也引發歐洲各地政治反彈。

捷克於2007年加入申根區，取消與鄰國間的例行邊境檢查，正式加入歐洲的自由通行區。不過，在移民或安全壓力增加時，捷克曾支持恢復臨時邊境管制。例如在2015年移民危機期間，以及近年因移民路線改變，捷克都曾恢復與斯洛伐克邊境的檢查。

捷克媒體Expats.cz分析，巴比斯的主張涉及移民政策，直接挑戰歐盟最重要的成果「申根區」，意即是允許成員國人民免護照自由往來的制度。

然而，若要暫停西班牙的申根資格，必須由歐盟層級共同決定，並非任何單一會員國可以片面決定。此外，休達與另一個西班牙飛地麥里亞（Melilla）本身就不屬於申根區，因此從這些地區進入歐洲本來就需要接受邊境檢查。

一向對非法移民採取強硬立場的斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）表示，西班牙應獲得協助保護歐盟外部邊境，而不是被排除出申根區。他認為，將西班牙逐出申根區並非正確做法，並提議派遣斯洛伐克警察和技術設備協助西班牙管理邊境。

Expats.cz指出，這起事件反映歐洲各國對移民問題看法不同，究竟應透過強化歐盟外部邊境防衛來解決問題，或是應限制申根區內部的人員自由流動。此外，如何在維護開放邊境與保障國家安全之間取得平衡，以及歐盟應如何共同管理移民問題，仍是歐洲各國持續面臨的核心難題。

西班牙 移民 捷克 非法移民

延伸閱讀

摩洛哥疑放任非法移民闖休達 法新解析背後原因

摩洛哥移民越境湧休達 前景黯淡失業率高成驅動力

新聞中的公民與社會／南非爆大規模反移民潮…失業、治安問題被歸因「都是他們的錯」

強震劇痛未平！ 美國重啟委內瑞拉移民遣返航班引發人權爭議

相關新聞

日本防衛白皮書籲加強無人機研發 漫畫封面內含緊迫議題

日本內閣發布的2026年度《防衛白皮書》指出，中國擴大軍事活動至「第二島鏈」，急需強化本國防務。白皮書呼籲加強無人機研發，並警示國防工業弱點可能影響武器創新。

俄烏持續互轟 莫斯科州遭無人機攻擊釀5死10傷

在俄羅斯與烏克蘭互相發動攻擊之際，俄國莫斯科州州長伏洛比約夫表示，首都莫斯科周邊一處工業區遭無人機攻擊，釀5死10傷

日本2026防衛白皮書598頁創紀錄！示警中俄朝聯動 指北京恐1招鎖台

日本防衛省4日公布「2026年版防衛白皮書」，全文598頁、創歷來最長。多家外媒關注，新版除持續將中國大陸列為最大戰略挑戰、警示台海及中俄朝軍事聯動風險，也著墨無人機等新型戰爭方式；川普政府「美國優先」路線對日本安全政策的影響，同樣受到關注。

高市推日本永居新法！收入年金門檻升、配偶特例加嚴還要「帶來利益」

日本出入國在留管理廳4日公布外國人永久居留許可指導方針修正草案，首次明文規定，永久居留需要「特別審慎的審查」，並嚴格化相關條件，包括要求年收入必須持續高於日本人家庭的平均收入，也要求「積極為日本帶來利益」。

否認與美接觸 伊朗找阿曼談闢新航道

伊朗3日表示，正與阿曼就重新開放荷莫茲海峽展開談判，可能開闢一條新臨時航道，以恢復該海峽商業航運，但尚未重啟與美談判。

傳以誘捕毆打、毒品栽贓逼簽約入伍 俄二度動員疑慮升

由於俄羅斯自願參軍人數下滑，加上俄軍在烏克蘭前線進展不如預期，克里姆林宮正以更強硬手段迫使更多適齡男子加入軍隊，以補充兵力缺口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。