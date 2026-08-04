德情報監督委員會：休達移民潮疑涉對歐盟混合戰

西班牙北非飛地休達上週爆發大批非法移民越境事件，具體原因仍待調查。德國國會情報監督委員會主席亨里希曼今天指出，不排除這起事件屬於針對歐盟的混合攻擊，藉由操弄移民議題，向對此高度敏感的歐洲施加政治壓力。

德國國會情報監督委員會負責監督聯邦情報局（BND）、聯邦憲法保衛局（BfV）及軍事反情報局（MAD）等情報機關運作。主席亨里希曼（MarcHenrichmann）今天接受德通社（dpa）採訪時表示，目前有多種可能情境可以解釋這起非法移民越境事件。

亨里希曼表示，其中一種可能是摩洛哥與西班牙之間的政治緊張升高，摩洛哥如同2021年休達邊境危機般，透過默許或放鬆邊境管制，促成大批移民湧入休達，藉此向西班牙及歐盟施壓；另一種可能則是人口走私集團散布消息，吸引移民前往邊境。

此外，亨里希曼也提到，不能排除烏克蘭日前提出的說法，即俄羅斯透過社群媒體機器人（Bots）散布相關訊息，引發大量移民前往休達，進而對歐盟施壓。

他表示，上述3種情境都有可能，但目前仍缺乏能直接證明幕後主使者的關鍵證據。

亨里希曼指出，北歐、波羅的海國家及波蘭長期面對俄羅斯與白俄羅斯利用移民施壓的情況，德國應借鏡這些國家調查與辨識相關行動的經驗。他並表示，這起事件顯示，有心人士只要有針對性地散布假訊息，就可能在短時間內對歐洲社會與政治造成巨大影響。

休達事件也再度引發德國輿論對非法移民、邊境安全及外部勢力介入歐洲政治的討論。

德媒南德日報（SZ）今天發布評論指出，事件爆發後，歐盟各國迅速將焦點放在邊境安全與移民管制，但真正值得反思的是，歐洲為何如此容易受到「移民武器化」策略影響。

評論指出，從利比亞前領導人格達費（Muammar al-Gaddafi）、土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdogan），到白俄羅斯總統魯卡申柯（AlexanderLukashenko），近年都曾被指利用移民或難民議題向歐洲施壓。

然而，這類策略之所以屢屢奏效，並非因為移民本身具有威脅性，而是歐洲社會已逐漸將移民視為攸關國家安全與政治穩定的高度敏感議題。

評論認為，當歐洲愈來愈從安全與威脅的角度看待移民問題，而非在人道與國際責任的框架下討論時，外部勢力便更容易透過人口流動，放大歐洲內部的焦慮、對立與政治分裂。

換言之，真正使「移民武器化」成為可能的，不只是操縱者的手段，更是歐洲自身對移民議題的恐懼與脆弱性。

根據路透社報導，西班牙政府估計，過去4天已有約6萬9500名移民返回摩洛哥。然而，大批移民越境進入休達（Ceuta）所引發的歐洲移民政策、邊境安全及外部勢力介入等爭論，至今仍持續延燒。